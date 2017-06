Elektronikversicherer und der Klimawechsel

(fair-NEWS)

Elektronikversicherer und der KlimawechselMannheim/ 22. Juni 2017 Wetterphänomene verursachen, in dieser Jahreszeit, überproportionale Schadensfälle. Sei es durch Blitz, Hagel, Sturm oder Wasser dazu kommen die normalen Schadensmeldungen an technischen Geräten. Der Sachbearbeiter der Versicherung bekommt eine lapidare Schadensmeldung wie “in mein Notebook hat der Blitz eingeschlagen, ich brauche ein Neues”.Normalerweise fingen die Hundstage erst im August an. Vermutlich durch die Klimaveränderung sind wir in diesem Jahr bereits mittendrin und es ist kein Ende in Sicht, das ist für viele Menschen ein Problem.Aber nicht nur wir sondern auch die Versicherer haben damit ihre Schwierigkeiten. Gerade in den Sommermonaten, verstärkt durch den Klimawechsel, kommt es zu Blitzschlägen. Dadurch kann es zu Überspannungen im Netz kommen, Geräte in Betrieben und privaten Haushalten werden in Mitleidenschaft gezogen. Feuer-, Frost- und Wasserschäden tun ein Übriges um die Verantwortlichen um den Schlaf zu bringen.Das bundesweite IT-Service-Net ist mit einem Kooperationspartner angetreten um der Versicherungswirtschaft aber auch anderen Institutionen eine Hilfestellung zu geben.Vor-Ort-UntersuchungHier kommen die IT-Techniker des IT-Service-Net in das Spiel. Die IT-Service-Net-Techniker sind im Auftrag von Versicherern bundesweit unterwegs und nehmen eine technische Vor-Ort-Prüfung vor. Bereits hier wird versucht die Schadensursache zu ermitteln, es wird befragt ein Bericht vefasst und Fotos des Schadens gemachtIn-House-KernleistungenIn Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Unternehmen werden die Schadensursachen ermittelt, damit ist eine exakte Untersuchung im Sinne des Auftraggebers sichergestellt! Im Einzelnen sind dies eine Plausibilitätsprüfung, eine Zeitwertermittlung, die Ermittlung von Wiederbeschaffungskosten, Neuwertermittlung, eine Kostenvoranschlagsprüfung und Reparaturkostenermittlung.Der Auftraggeber profitiertSpezialisierte Mitarbeiter untersuchen die Schadensursachen und sorgen für eine genaue Aufklärung. Erstellung von Prüfberichten und Gutachten, Fotodokumentation und DatenrettungDer Verbund von IT-Dienstleistern bietet eine bundesweite Vor-Ort-Präsenz für diese Dienstleistungen. „Nach einer umfangreichen Produktschulung sind die ITSN-Partner einsatzfähig sagt Ulrich Schappach. Durch diese Partnerschaft können die Kunden auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurückgreifen und profitieren ab sofort von den Synergien und Erfahrungen beider Firmen".IT-Service-NetDas IT-Service-Net besteht aus fast 40 selbständigen Servicestützpunkten. Die Mitglieder decken von der simplen Installation bis zur komplexen Instandsetzung nahezu das gesamte Spektrum der IT-Services ab. Aufgrund der wachsenden Brisanz verstärkt das Netz seine Reihen. An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet und in das Netz integriert um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. www.it-service-net.de/partner-werden



Bildinformation: Schappach-Coaching