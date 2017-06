Großartige Livepremiere von Rotblond

(fair-NEWS)

Am vorletzten Wochenende im Juni war wieder das große Havelfest in der Stadt Brandenburg. Die letzten Jahre war die bezaubernde Kerstin Merlin dort auf der Bühne zu Gast. Seit kurzem gibt es sie nicht mehr allein. Zusammen mit der blonden Sängerin Melanie Wolf bilden sie das neue Popschlagerduo Rotblond.In Brandenburg hatten beide mit Rotblond nun ihre Livepremiere auf der Bühne mit ihrem ersten Programm vor Publikum und präsentierten ihre aktuelle Single.Die zwei gut aussehenden Sängerinnen starteten mit einem neu arrangierten Hit von Baccara „Yes Sir, I can Boogie“. Coversongs von erfolgreichen Duetten – daraus bestand der erste Teil des Programmes. Selbst vor der italienischen Sprache schreckten sie nicht zurück und brachten eine besondere Coverversion von „Felicita“ von Al Bano und Romina Power auf die Bühne. Besonders gespannt waren die Besucher und extra angereisten Fans auf die aktuelle Single und wurden nicht enttäuscht. Denn „Wer liebt gewinnt“ ist ein toller Popschlager, den Kerstin und Melanie exzellent live performten.Dieser Auftritt stand kurz vor der Kippe, denn Melanie zig sich 4 Wochen zuvor einen doppelten Bänderriss zu. Erst seit 1 Woche kann sie wieder richtig auftreten und war somit auf der Bühne von der Performance her etwas vorsichtig. Melanie in Turnschuhen und Kerstin in High-heels. Ein tolles Bild.Rotblond gaben mit den Liedern „Küssen“ und „Wir tanzen unbeschwert“ zwei eigene weitere Songs zum Besten und gaben uns damit einen kleinen Einblick in die nächsten Veröffentlichungen. Zwei tolle Popschlager zum Abtanzen und Feiern.Es ist für Herbst eine weitere Single zur Veröffentlichung geplant und ein ganzes Album wird es auch noch geben.Zum weiteren Repertoire gehörten auch ein Schlagermedley und eine Rotblond-Version des ABBA-Hits „Super Trouper“.Die zauberrote Kerstin und die blonde Melanie hatten als Rotblond eine erstklassige Livepremiere hingelegt. Wenn erst der Fuß von Melanie wieder gesund ist, dann wird da sicher noch mehr auf der Bühne getanzt.Rotblond trat im Fernsehen bereits in der ARD bei Florian Silbereisen auf und wird in Kürze wieder in zwei weiteren Fernsehshows zu sehen sein. „Die Schlager des Sommers“ (Sa. 24.06) und „Schlager in der Stadt“ (30.06) – im MDR. Wir freuen uns darauf.Text: H. P. Sperber von Sperbys Musikplantage;Fotograf: Frank Borchardt/ Kopierladen am Schäferplatz in NeuenhagenMehr Infos zu Rotblond gibt es im Weg unter www.rotblond.de und auf Facebook



Bildinformation: Kerstin Merlin, Melanie Wolf