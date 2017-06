Trendy und elegant - die Damenuhr FUTURE

(fair-NEWS)

Eine Damenuhr sollte trendig und zuverlässig sein. Durch die Kollektion Future aus dem Hause Weitzmann erhält die modebewusste Dame einen treuen Begleiter der mehr als nur ein Accessoire ist.Die Trachtenuhr FUTURE aus der Bella Joya Kollektion - Ausgefallen und modernDas eine Damenuhr nicht langweilig sein muss, zeigen die Designer des Augsburger Unternehmens <a href="http://otto-weitzmann.com/">Otto Weitzmann</a> mit ihrem Modell Future aus der Bella Joya Kollektion. Durch das mittig angebrachte Oval in Perlmutt-Optik im Ziffernblatt der rechteckigen Uhr wurde bewusst ein Stilbruch durchgeführt, der dem Modell eine besondere Optik verleiht. Passend dazu wurde das Echtlederarmband farbig in Rochenoptik abgestimmt. Besonders elegant wird das <a href="http://otto-weitzmann.com/index.php?produkt_suche=future&PHPSESSID=iiejd753qdnor49kfemprglnr7&SHOP_ID=8&WAEHRUNG_ID=1&PARTNER=&PAGE=10">Modell Future</a> durch die 50 Schmucksteine, die rund um das rechteckige Metallgehäuse angebracht wurden. Das Modell Future ist in acht unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, so dass für jeden Modetypen die richtige Uhr dabei ist. Noch dazu kann dieses wunderschöne Accessoire perfekt zum Dirndl Kleid getragen werden.Technik die überzeugt - die Damenarmbanduhr FUTURENeben dem Design ist aber auch die Technik in jeder Uhr besonders wichtig. Denn eine Damenuhr ist mehr als nur ein elegantes Accessoire. Die genaue Uhrzeit lässt sich auf dem Gehäuse mit einem Durchmesser von 44,5 mm sehr gut ablesen. Damit diese auch immer präzise ist, verfügt die Future aus der Bella Joya Kollektion über ein japanisches MIYOTA-Qualitätsquarzwerk, welches für seine Ganggenauigkeit bekannt ist und bereits in vielen Modellen des Unternehmen Otto Weitzmann Verwendung finden konnte.Otto Weitzmann - Designer Uhren aus AugsburgDas Sortiment des Augsburger Unternehmens Otto Weitzmann bietet eine breite Palette von vielen unterschiedlichen Uhren. Hierzu gehören neben den Lifestyle-Modellen auch Flieger-Uhren oder exklusive Chronographen in limitierter Stückzahl. Bei jeden Modell erkennt man die Liebe zum Detail und das auf eine hochwertige Verarbeitung besonderen Wert gelegt wird. Besondere Uhren die mehr als nur ein modisches Accessoire sind.



Bildinformation: Erhältlich in 8 verschiedenen Ausführungen