(fair-NEWS) Beintrainer für Senioren sollten der ideale Partner für alle sein, die zu Hause eine komfortable Möglichkeit suchen, regelmäßig Muskulatur und Kondition zu trainieren. Selbst wenn der Trainierende bereits im fortgeschrittenen Alter sein, sollte der Beintrainer einfach zu bedienen und verstehen sein.



Stellen Sie den Arm- und Beintrainer vor einen bequemen Sessel oder Stuhl und steigen Sie in die Halteschlaufen der Pedale. Wenn Sie den Beintrainer dazu nutzen möchten, den Brustbereich und Ihre Arme zu trainieren, stellen Sie ihn einfach auf einen stabilen und kippsicheren Tisch und betreiben Sie die Pedale mit den Armen. Nutzen Sie einen Beintrainer für Senioren, um körperlich dauerhaft fit zu bleiben.



Arm- und Beintrainer für alle Altersgruppen nutzen



Ein guter Beintrainer für Senioren eignet sich zum Training für jedes Alter. Dazu muss sich der Widerstand via Spannknopf stufenlos einstellen lassen können. Zudem kann der Beintrainer sich an Ihre persönliche Fitness anpassen. Damit ist gewährleistet, dass Sie den Arm- und Beintrainer auch mühelos nutzen können, wenn Sie noch zu den Anfängern zählen. Hochwertige Beintrainer für Senioren ermöglichen, dass Sie auch zu Hause gesunde Bewegungsabläufe durchführen können, wann immer Sie möchten.



Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ein geringes Gewicht aus und lassen sich mit einem integrierten Tragegriff einfach transportieren oder unkompliziert auf- und abbauen. Auf diese Weise ist der Beintrainer auch perfekt zur Durchführung Ihrer Reha-Maßnahmen geeignet.



Sportliche Motivation für zu Hause mit dem Arm- und Beintrainer



Geeignete Beintrainer für Senioren sind mit einem batteriebetriebenen Computer inklusive gut erkennbarem Display ausgestattet. Hier können Sie Ihre Trainingsdauer, zurückgelegte Distanz, den Kalorienverbrauch und häufig auch die durchgeführten Pedalumdrehungen ablesen. Die Auswahltasten sind groß und ebenfalls gut sichtbar, sodass Sie schnell und einfach zwischen den verschiedenen Angaben blättern können. Per Taste wird ein seniorengerechter Beintrainer ebenfalls an- oder ausgeschaltet.



Arm und Beintrainer für jede Altersklasse sind eine effiziente und clevere Trainingshilfe für alle Senioren, die auch zu Hause trainieren und fit bleiben möchten. Niedriges Gewicht und geringe Aufstellmaße sorgen dafür, dass Sie einen Beintrainer für Senioren auf Wunsch schnell verstauen und wieder hervorholen können.



Er kann platzsparender im Wohnzimmer genutzt werden als vergleichsweise große Trainingsräder oder Ergometer. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass Arm- und Beintrainer für verschiedene Altersklassen im Sitzen genutzt werden können. Parallel dazu ist dann das TV-Schauen im Wohnzimmer möglich. Dennoch fordert ein solcher Beintrainer dieselben Muskelbereiche wie ein großes Trainingsrad und kann ideal zum täglichen Training von Arm- und Beinmuskulatur sowie der direkt angrenzenden Partien verwendet werden.



Impressum:

Josef Breuherr

Achentalstrasse 19

81671 München

mobil: 015228173791

e-Mail: josef.breuherr@gmx.de