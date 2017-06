(fair-NEWS)

Pünktlich zur Travemünder Woche 2017 lädt die Eventagentur YACHT-EVENTS® zum AFTER-WORK Sundowner Segeltörn ein. Der 2-Mast Topsegelschoner „Tolkien“ wird am 21. Juli 2017 in Travemünde am Ostpreußenkai anlegen, die weißen Segel setzen und mit Gästen auf der Ostsee in den Sonnenuntergang segeln. Ein Segeltörn, der bei Lounge Musik Entschleunigung pur verspricht.„Ungezwungen, relaxed und gesellig wollen wir mit Gästen, die das Besondere lieben, in das Wochenende segeln und die Travemünder Woche einläuten“, schwärmt Dirk Job, Geschäftsführer der YACHT-EVENTS®. „Wer die besondere Atmosphäre des Segelns bei Drinks, Snacks und chilligem Sound genießen möchte, sollte sich zügig um Tickets bemühen.“Einzelpersonen können unkompliziert im Ticketshop der YACHT-EVENTS® oder an den bekannten Vorverkaufsstellen in Lübeck und Umgebung ihre Tickets erwerben. Für Gruppenanfragen empfiehlt das Unternehmen den direkten Kontakt, da nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verfügbar ist.Die Full-Service-Eventagentur YACHT-EVENTS® konzipiert und realisiert überregionale Firmenevents, Incentives, Meetings, Führungskräftetrainings und Kongresse, die auf die Wünsche, Ideen und Vorstellungen des Kunden abgestimmt sind. Hierzu zählen exklusive und sportliche MICE-Programme auf dem Wasser bis zu 3.000 Personen. Wer ein wirkliches Highlight für sein Kundenevent oder Mitarbeiter-Incentive setzen möchte, kann aus einer Vielfalt an Möglichkeiten wählen.Weiterführende Informationen zum Unternehmen sind auf www.yacht-events.de zu finden.



Bildinformation: AFTER-WORK Sundowner Segeltörn