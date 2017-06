Die Innovative Lichttechnik aus Nordrhein-Westfalen setzt hohe Standards – nicht nur für die Automobilindustrie.

(fair-NEWS)

Photonik als eine der ältesten Schlüsseltechnologien liefert immer neue Lösungen für stetig steigende Anforderungen. Durch diese technologischen Entwicklungen erschließen sich zusätzlich neue Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen.Ein wichtiger Bereich der Photonik ist die Lichttechnik, denn „Licht“ und „Beleuchtung“ spielen in unserem Leben eine zentrale Rolle. Leuchtdioden stellen schon heute ihr zukunftsweisendes Potenzial für die Lichttechnik von morgen unter Beweis. Während die LED-Chiphersteller primär außerhalb Deutschlands fertigen, leisten bei den nachfolgenden Schritten der Systemintegration Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen weltweit einen entscheidenden Beitrag.Zum NMWP-Themenabend „Innovative Lichttechnik – Materialien, Komponenten und Systeme“ lädt am 12. Juli 2017 der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW zusammen mit dem L-LAB, der HELLA KGaA Hueck & Co. und dem NMWP e.V. ein und gibt mit hochrangigen Speakern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft spannende Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bei einer Führung exklusive Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte des L-LABs zu erhalten. Abschließend bietet ein Get-together Gelegenheit zum Austausch und Networking mit den anderen Teilnehmern, aber auch mit den Rednern.Die Anmeldung ist online unter www.nmwp.nrw.de/photonik2017 bis zum 28. Juni möglich.



Bildinformation: Cluster NMWP.NRW