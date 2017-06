Warum gute Zusammenarbeit für stark expandierende Unternehmen mit Zeitarbeit wichtig ist!?

(fair-NEWS)

Eine der größten Herausforderungen bei überproportionalen Firmenexpansionen ist nach wie vor die Mitarbeitergewinnung. Die richtigen Fachkräfte über kurz oder lang zu finden ist ein Weg voller Enttäuschungen. Gerade wenn ein Unternehmen stark wächst, gestaltet es sich meist schwierig in kurzer Zeit eine gewisse Menge an guten Fachkräften zu finden.Slogans wie "man muss die Schlechten probieren um die Guten zu finden" sind in Rekrutierungsabteilungen Gang und Gebe. Das deutsche Arbeitsrecht sorgt durch vielen Risiken für Unternehmen zusätzlich dafür, dass jede unbefristete Anstellung von Mitarbeitern durch die Geschäftsleitung extra gründlich geprüft und überdacht wird. Daher ist es für stark wachsende Unternehmen, welche Ihre Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit überdurchschnittlich ausbauen muss, unumstößlich, sich von Zeitarbeitsfirmen Personal vermitteln zu lassen. Dies stellt für alle Beteiligten eine faire Chance dar.Gerade für Arbeitnehmer werden die Vorteile bei einer Beschäftigung über Zeitarbeitsfirmen meist nicht positiv war genommen. Bezahlung nach Tarifvertrag, Übernahmechancen beim Kundenunternehmen, Unabhängigkeit von der Auftragslage des Kundenunternehmens und unabhängige Wechselmöglichkeiten des Arbeitsfeldes werden oft nicht positiv erkannt. Diese Form der Beschäftigung ermöglicht es, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausführlich "beschnuppern" können. Ein Unternehmen was sehr positive Erfahrungen mit dieser Möglichkeit gemacht hat, ist die Kanzlei für Telekommunikation (KfT GmbH) aus Hamburg. Als ein auf Beratungsdienstleistungen spezialisiertes Vertriebsunternehmen ist die KfT GmbH in den letzten 2 Jahren um 300% gewachsen. Dies stellt für die Mitarbeitergewinnung einen enormen Aufwand dar und ist ohne Zeitarbeit nicht zu bewältigen.Der Geschäftsführer Alyas Salam bestätigt "...ohne diese Möglichkeit, die Rekruten ausreichend auszuprobieren, wären wir im Bereich Aufstockung der Assistenzen für unseren bundesweiten Außendienst deutlich langsamer vorangekommen".Die Zusammenarbeit mit den Zeitarbeitsfirmen wie u.a. STAFFCON Personalmanagement GmbH, gestaltet sich professionell als auch unkompliziert. Gerade durch die persönliche Betreuung von den Zeitarbeitsfirmen macht die schnelle Vermittlung von guten Personal sehr einfach und fördert somit nachhaltig nicht unwesentlich den wirtschaftlichen Aufschwung eines schnell wachsenden Unternehmens. Natürlich ist das eine Rekrutierungsform die man eher aus Amerika unter dem Namen "Hire and Fire" kennt und die bei den Sozialaposteln wenig Begeisterung hervorruft. Dennoch kommen so diejenigen, die das als Chance für sich begreifen, dann auch zurück in den ersten Arbeitsmarkt.Die KfT – Kanzlei für Telekommunikation GmbH Hamburg hat bisher sehr positive Erfahrung gemacht, dass die Motivation und Engagement übernommener Mitarbeiter steigt. Zudem bietet das Hamburger Unternehmen, als einer der beliebten Arbeitgeber Hamburgs, eine garantierte Übernahme für engagierte Mitarbeiter und so wird Alyas Salam für seinen Konzern weiter auf diese Form der Mitarbeitergewinnung setzen.



Bildinformation: Copyright: KfT GmbH - Kanzlei für Telekommunikation Hamburg