Tolle Sommeraktionen im PLAYMOBIL-FunPark

(Mynewsdesk) Im PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf ist immer jede Menge Spaß und Action geboten! Auf insgesamt 90.000 m² können kleine und große Entdecker zahlreiche PLAYMOBIL-Spielwelten im XXL-Format erkunden. Der neue Wasserspielplatz sorgt in diesem Sommer für noch mehr Wasserspaß und liefert an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Neben der großen Ritterburg erstrahlt der Ritterturnierplatz im neuen Look und lädt alle Ritterfans zu spannenden Turnieren ein. Natürlich finden in den Sommermonaten auch wieder tolle Aktionstage statt.Der FunPark bei NachtAlle FunPark-Fans, die schon immer einmal abends länger im Park bleiben wollten, können sich freuen, denn am 24. Juni und 15. Juli bleibt der PLAYMOBIL-FunPark bis 22 Uhr geöffnet. Hier haben die Gäste die Möglichkeit den Park auch einmal in den Abendstunden zu genießen. Bei Stockbrot am Lagerfeuer oder im PLAYMOBIL-Biergarten kann man den Sommerabend gemütlich ausklingen lassen. Die Kinder können am Abend nochmal am Kinderritterturnier teilnehmen.Großer Familientag am 8. JuliSport, Action und Spannung ist auch am 8. Juli beim großen Familientag angesagt. Unter dem Motto „Wir suchen die FunPark-Familie 2017“ treten Familien bei verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander an, um sich am Ende den Titel „FunPark-Familie 2017“ zu sichern. Moderator Dippi von Hit Radio N1 ist live dabei und wird am Ende des Tages die Gewinnerfamilie küren. Als Hauptpreis winkt ein Familienaufenthalt in einem Robinson Club in Österreich.Der FunPark experimentiert!In der Woche vom 24. bis zum 28. Juli warten täglich tolle Bastelaktionen auf alle kleinen Forscher. An verschiedenen Stationen können die Kinder hier an spannenden Experimenten zu verschiedenen Elementen, Materialien und deren physikalischen Eigenschaften teilnehmen.Ausblick auf die Sommerferien-HighlightsAn allen Samstagen im August dürfen sich die Gäste auf tolle Sommeraktionen freuen:05.08. Der FunPark bewegt sich – Genau das richtige für echte Sportfans!12.08. Familientag mit Rodscha & Tom – Hier ist Partystimmung garantiert!19.08. Bubble Day mit Dr. Bubble – Zauberhafte Tricks mit Seifenblasen26.08. Sommer - Sonne - Wasserspaß – An diesem Tag bekommen alle eine kühle Erfrischung!<a href="www.mynewsdesk.com/de/playmobil-deutschland/pressreleases/tolle-sommeraktionen-im-playmobil-funpark-2032080" target="_blank">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/playmobil-deutschland" target="_blank">PLAYMOBIL Deutschland</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/wym20l" title="http://shortpr.com/wym20l">http://shortpr.com/wym20l</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/gastronomie/tolle-sommeraktionen-im-playmobil-funpark-51629" title="www.themenportal.de/gastronomie/tolle-sommeraktionen-im-playmobil-funpark-51629">www.themenportal.de/gastronomie/tolle-sommeraktionen-im-playmobil-funpark-51629</a>=== (Bild) ===Shortlink:<a href="http://shortpr.com/jm50hy" title="http://shortpr.com/jm50hy">http://shortpr.com/jm50hy</a>Permanentlink:<a href="www.themenportal.de/bilder/-26082" title="www.themenportal.de/bilder/-26082">www.themenportal.de/bilder/-26082</a>



Bildinformation: Tolle Sommeraktionen im PLAYMOBIL-FunPark