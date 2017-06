Gold verkaufen in Oldenburg

(fair-NEWS)

Gold verkaufen ist Vertrauenssache und oft auch eine finanzielle Frage. Sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen Partner für den Verkauf von Gold in Oldenburg und / oder Umgebung. Sie sind darauf bedacht den bestmöglichen Preis für ihr Gold zu erzielen?Dann sind sie bei uns, dem SG Pfand und Leihhaus Oldenburg , genau an der richtigen Adresse.Wir bieten unseren Kunden schon seit vielen Jahren die Möglichkeit des Goldankaufes zum Tagespreis. Wir möchten versuchen in diesem Artikel auf die meisten und häufigsten Kundenfragen ein zu gehen.Welche Arten von Gold kauft das SG Pfand und Leihhaus an?Wir kaufen Altgold, Bruchgold, Zahngold, Dentalgold, Goldbarren, Goldmünzen, Goldunzen sowie alles was aus Gold gefertigt wurde.Ich bin mir nicht sicher, ob mein Schmuckstück aus Gold gefertigt ist, können sie mir helfen?Natürlich. Unsere erfahrenen Experten nehmen sich gerne die Zeit und prüfen in ihrem Beisein ob es sich bei ihren Wertgegenständen um echte Schmuckstück aus Gold handelt.Kaufen sie auch Eheringe aus Gold mit Gravur?Auch Goldringe die graviert sind, kaufen wir natürlich zum Tagespreis an.Wie verhält es sich mit Goldmünzen, können sie feststellen welchen Gegenwert die Münzen besitzen?Hier kommen wieder unsere Experten mit jahrzehnter langer Erfahrung zum Einsatz, die stets den Wert ihrer Münze aus Gold richtig taxieren können.Ich möchte nicht nur altes Gold verkaufen, sondern auch Schmuck der mit Edelsteinen besetzt ist, welchen Preis kann ich für Schmuckstücke erzielen?Für Schmuck sind wir in der Lage ihnen weit mehr, als den reinen Goldpreis an zu bieten. Unsere Gutachter bewerten ihren Schmuck mit größter Sorgfalt und sollten ihre Stücke aus Gold unseren Kriterien für Schmuck gerecht werden, so werden wir ihnen ein Angebot unterbreiten , das weit über dem Goldpreis liegt.Wie gestaltet sich der Ablauf bei ihnen?Sie können gerne mit oder ohne Termin zu unseren regulären Öffnungszeiten bei uns vorstellig werden. Am besten bringen sie etwas Zeit mit, wie auch ihren Ausweiß.Unsere erfahrenen Gutachter nehmen sich gerne Zeit und bewerten ihre Wertgegenstände in aller Ruhe mit der entsprechenden Gründlichkeit. Im Anschluss unterbreiten wir ihnen ein Angebot das stets auf der Grundlage des Tagespreises für Gold angefertigt wird.So können sie als Kunde sich sicher sein, stets den bestmöglichen Preis für ihr Gold zu erzielen.Ich komme von außerhalb, lohnt sich der Weg zu ihnen?Der Weg zu uns lohnt sich immer, da sie bei uns immer den aktuellen Tagespreis für ihr Gold erhalten. Der Unterschied liegt darin, dass unser Kerngeschäft die Vergabe von Pfandkrediten ist. Somit sind wir in der Lage ihnen für ihr Gold den maximal besten Preis anbieten zu können.Haben sie auch Referenz vorzuweisen, fragen sie sich nun.Sie können sich gerne unter folgenden Link unsere Ekomi Bewertungen ansehen:https://www.ekomi.de/bewertungen-oldenburg-leihhaus.htmlBereits über 800 Kunden haben uns positiv bewertet.Sollten sie nun noch weitere Fragen haben, zögern sie nicht uns zu kontaktieren.Ihr SG Pfand und Leihhaus Oldenburg - Mit Sicherheit



