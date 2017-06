Eine häufige Suchabfrage bei Google ist »Ich weiss nicht«

(fair-NEWS)

Schwetzingen. Genau diese Frage haben sich Julia und Alexander Nastasi gestellt und haben mit einem Frauenportal und einem Männer Portal mit genau dieser url Fragen beantwortet die eben Frauen haben oder Männer. ( www.ich-weissnicht.de Die Idee ist einfach und meistens setzen sich einfache Ideen im Internet schnell durch. Auf der Webseite ich-weissnicht.de beantwortet Alexander Nastasi Fragen rund um die Männer. Da geht es neben technischen Fragen, wie zum Beispiel die Zwangsumstellung der Telekom von ISDN auf VoIP vonstatten geht, auch um ganz praktische Fragen. Ungefähr 30% der Männer denken, dass ihr Glied zu klein sei. Ob das so ist – ich weiss nicht?Die Frauenthemen sind genauso vielfältig und werden auf www.ichweiss-nicht.de beantwortet. Für sie ist Julia Nastasi zuständig. Hier steht das Glück immer wieder im Fokus. Glücklich werden innerhalb weniger Tage – geht so etwas? Oder glücklich sein und werden mit Baby, ist das möglich? Vorweg hier die Standardantwort »Ich weiss nicht.«Schauen Sie noch heute die neuen Portale an und profitieren Sie vom Wissen für Männer oder eben für Frauen.



Bildinformation: Bild: Julia und Alexander Nastasi