Center Parcs in Frankreich: Les Trois Forêts baut sein Konzept aus

(fair-NEWS)

Köln, 22. Juni 2017. Mehr Luxus, mehr Entspannung, mehr Aktivitäten: Les Trois Forêts, der 5-Birdie-Park von Center Parcs in Moselle-Lothringen, erfindet sich neu. Ab Sommer stehen Gästen neue Themen-Ferienhäuser zur Verfügung, im Oktober folgen weitere Luxus-Unterkünfte der Extraklasse. Neue Zentraleinrichtungen laden Gäste zukünftig zu zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten ein. Ein Spa in Partnerschaft mit Deep Nature® rundet das Angebot ab Sommer 2018 ab.Eröffnet im Jahr 2010 ist Les Trois Forêts der vierte Park von Center Parcs in Frankreich. Inmitten eines uralten Waldes in der Region Moselle-Lothringen gelegen, erleben Gäste im Center Parcs Les Trois Forêts eine Kombination aus Luxus und Natur. Um den Aufenthalt für Urlauber noch komfortabler zu gestalten, entstehen in den nächsten Monaten neue Luxus- und Themen-Ferienhäuser, eine Forest Lodge und ein Spa.„Seit 50 Jahren erfindet sich Center Parcs immer wieder neu, um stets den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Mit der Gestaltung des neuen Konzepts möchten wir unseren Gästen eine vollkommen neue Erfahrungswelt bieten. Les Trois Forêts wird einer der innovativsten Center Parcs in Europa auf mehr als 435 Hektar mitten im Wald“, so Vanessa Diriart, General Manager Center Parcs Frankreich.• Neue Themen-Ferienhäuser – Eröffnung Mitte Juli 201737 neue Themen-Ferienhäuser bieten den Gästen während ihres Aufenthalts ein einmaliges Erlebnis. Gäste tauchen ein in die Welt der „Waldtiere“, „Prinzessin und Ritter“ sowie „Abenteuer“.- Die Ferienhäuser „Waldtiere“ wurden insbesondere für Familien mit kleinen Kindern zwischen drei und sechs Jahren konzipiert. Jedes Zimmer thematisiert die Welt der Waldtiere.- Die Ferienhäuser „Prinzessin und Ritter“ eignen sich für Familien mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren. Gäste tauchen in eine wahre Märchenwelt ein.- Die Ferienhäuser „Abenteuer“ sind ideal für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Die kleinen Abenteurer schlafen unter dem Sternenhimmel, in einem Biwak oder im Amazonas-Dschungel.- Ferienhäuser „Exclusive“ – Eröffnung Oktober 2017Ab Oktober 2017 steht in Les Trois Forêts eine neue Kategorie von Luxus-Unterkünften zur Verfügung. Für zwei bis zwölf Personen – auf 55 bis 172 Quadratmeter – bieten die Ferienhäuser modernes Design sowie unter anderem einen Kamin und eine private Sauna. Vom Hauptschlafzimmer haben die Gäste direkten Zugang zum Wellness-Badezimmer mit Whirlpool, Regendusche und Relax-Liege. Dienstleistungen, wie ein persönlicher Concierge und Shuttle-Service, runden den komfortablen Aufenthalt ab.• Die Forest LodgeSpeziell für Gäste der „Exclusive“-Ferienhäuser entsteht die 1.200 Quadratmeter große Forest Lodge. Eine Lounge mit großem Kamin lädt zum Entspannen oder zum Plausch mit Freunden ein. In einem angeschlossenen Restaurant können ebenso kleine Mahlzeiten eingenommen werden. Ein Indoor-Spielplatz lockt wiederum die kleinen Gäste zum ausgiebigen Toben an. Zudem entsteht ein Tagungs-Zentrum mit drei Seminarräumen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 120 Personen.• Ze Place – Eröffnung im Sommer 2017Die aktuelle „Sporthalle“ von 3.000 Quadratmetern wird komplett renoviert und in „Ze Place“ umgewandelt. Eine Kletterwand, Höhlen zum Erforschen, ein Lazer Labyrinth, Lazer Tag, ein Escape Room, Playoke, Autoscooter sowie ein Loungebereich sorgen für Nervenkitzel und Spaß bei Kindern und Jugendlichen.• Deep Nature® Spa - Eröffnung im Sommer 2018Direkt neben dem Aqua Mundo entsteht das Deep Nature® Spa auf 1.600 Quadratmetern. Mehrere Saunen, Dampfbäder, Schwimmbecken, ein Hallenbad, eine Salzgrotte, eine Berieselungsdusche sowie eine Sensordusche, zehn Einzelkabinen und zwei Doppelkabinen mit Hydrojet-Wanne und Hydromassage sorgen bei Gästen für Entspannung pur.„Les Trois Forêts stärkt mit dem Ausbau der Anlage und den 141 neuen Ferienhäusern seine Position in der Region sowie seine Attraktivität. Center Parcs legt viel Wert darauf, die unmittelbare Region zu unterstützen und mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, so wurden 80 Prozent der Arbeiten von lokal ansässigen Firmen übernommen. Darüber hinaus wurden fünfzig neue Voll- und Teilzeitstellen geschaffen“, erklärt Eric Bagriot, General Manager Les Trois Forêts.Weitere Informationen und Videos dieser Pressemitteilung finden Sie unter: http://gce-agency.com/deutsch/Kunden/Presselounge/Center-Parcs/Trois-Forets/



Bildinformation: Center Parcs in Frankreich: Les Trois Forêts baut sein Konzept aus