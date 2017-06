Kicken verbindet: Die Sommercamps der Brühler Akademie für Fußballkunst starten – und sind für Flüchtlingskinder kostenfrei

Pressemitteilung von Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V.für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V.

(fair-NEWS) In den Sommerferien ist es wieder so weit: In Brühl, Erftstadt, Merten und Bornheim finden Fußballturniere statt. Zwischen 9 und 16 Uhr können dann wieder junge Kicker ihr Talent unter Beweis stellen und ihre fußballerische Leistung verbessern. Neben Spieleinheiten stehen auch Übungen auf dem Plan, die gezielt Technik und Taktik trainieren. Die Kombination aus Spiel und Spaß ist hierbei garantiert.

Kinder aus Flüchtlingsfamilien im Alter von 5-16 Jahren können kostenfrei an den Fußballcamps teilnehmen. Die Akademie für Fußballkunst heißt jeden willkommen und freut sich über zahlreiche Anmeldungen.

Infos: Die nächsten Camps finden in der Zeit zwischen 17. Juli und 25. August 2017 in Erftstadt, Brühl, Bornheim und Merten statt. Im Preis ab 159 Euro pro Teilnehmer sind folgende Leistungen enthalten: Mittagessen, Getränke, Pausensnacks und Obst sowie die Ausstattung (Trikot, Hose und Stutzen). Das Frühstück kann optional für 20 Euro hinzugebucht werden. Weitere Infos und Anmeldung unter:

Kontakt: Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Villestraße 19, 50321 Brühl, Tel. 0176 / 38740966, E-Mail: info@fussballkunst.com,

Bildinformation: Luftballon-Schießen beim letzten Camp der Akademie für Fußballkunst (Foto: Akademie für Fußballkunst)

Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) betreut fußballbegeisterte Kinder im Alter von 5-16 Jahren. Die Durchführung der Fußballcamps in Köln, Brühl, Erftstadt und Umgebung erfolgt jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Auch in den Winterferien finden Camps statt. Ein weiterer Fokus der AFFK liegt darauf, besonders talentierte Kinder und Jugendliche durch Fördertraining in Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern und in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern. Die AFFK steht für ein soziales Miteinander, innovative Trainingsmethoden im Bereich Technik, Taktik und Spielform und eine individuelle Anpassung an die Trainingsgruppen. Die AFFK ist ein eingetragener Verein und wurde 2015 in Brühl gegründet.

«Kicken verbindet: Die Sommercamps der Brühler Akademie für Fußballkunst starten – und sind für Flüchtlingskinder kostenfrei»

Permanenter Link zur Pressemitteilung