Sommerurlaub in der Wärme kann bei Venenschwäche Ungemach bringen– Natürliche BioFlavonoide helfen

Erkrankungen des Venensystems haben sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. Mehr als die Hälfte aller Deutschen im Erwachsenenalter leiden unter Veneschwäche, die sich durch Besenreiser und Krampfadern äußern kann. Für einen großen Teil dieser Menschen kann daher ein Sommerurlaub in warmen Regionen zu einer unerwarteten Leidenszeit werden. Plötzlich werden die Beine schwer, sie schwellen an und schmerzen. Das muss nicht sein. Tabletten mit konzentrierten BioFlavonoiden aus der Zitrone könnten den Leid geplagten Betroffenen Hilfe bringen.Eigentlich war der Urlaub lange geplant um Sommer, Sonne satt zu genießen. Aber dann das! Jeden warmen Tag aufs Neue machen sich die Krampfadern schmerzhaft bemerkbar und verleiden so richtig die Urlaubsfreuden. Wie kommt es, dass ausgerechnet in der Wärme die Beinvenen sich so unangenehm bemerkbar machen? Wir müssen wissen, dass der Kreislauf und damit auch die Venen, ein Teil des ausgeklügelten Wärmeregulationssystems unseres Körpers sind. An warmen Tagen stellen sich die Venen einfach weiter, um überschüssige Wärme über die Haut abzugeben. Soweit so gut, wären da nicht Menschen mit Venenschwäche. Bei diesen führt das Weitstellen der Venen zu einem ungewollten vermehrten Flüssigkeitsaustritt ins Gewebe und damit zu Schwellungen, die das Gefühl der schweren und schmerzenden Beine verursachen. Würden die Venenwände nicht so durchlässig und hätten mehr Spannkraft, dann wäre das Problem behoben. Hilfe können hier einige Natursubstanzen bieten. So ist bekannt, dass die aus der Zitronenschale stammenden BioFlavonoide Diosmin und Hesperidin eine Besserung der Venenspannung und eine verminderte Durchlässigkeit der Venenwand bewirken. Dadurch wird der Flüssigkeitsaustritt reduziert und die Schwellungen gehen zurück, beziehungsweise sie treten erst gar nicht auf. In wissenschaftlichen Studien mit mehreren Tausend Betroffener mit Krampfadern wurde die positive Wirkung der speziell mikronisierten BioFlavonoide Diosmin und Hesperidin geprüft und bestätigt. Die unangenehmen Symptome wie Schmerzen und schwere Beine gingen ebenso zurück wie die Schwellungen an den Knöcheln. Allerdings braucht es wie bei vielen Naturstoffen etwas Geduld. Die Wirkung tritt nicht unmittelbar ein. Experten empfehlen deshalb, solche BioFlavonoide rechtzeitig einzunehmen und die Einnahme mindestens solange fortzusetzen, bis das gröbste überstanden ist oder wieder kühlere Tage kommen. In Deutschland ist mikronisiertes Diosmin und Hesperidin als Vasovitum Tabletten im Handel. Vasovitum ist eine ergänzend bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von chronisch venöser Insuffizienz (Krampfadern). Die Tabletten enthalten 450mg Diosmin und 50mg Hesperidin, jeweils in mikroniserter Form um deren Wirkeigenschaften zu verbessern. Eine Tablette täglich reicht im Allgemeinen aus, um Betroffenen mit Venenschwäche zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Bei starken Beschwerden können auch 2 Tabletten eingenommen werden.



Bildinformation: Sommerurlaub in der Wärme kann bei Venenschwäche Ungemach bringen– Natürliche BioFlavonoide helfen