Wenn die eigene Familie das Leben zur Hölle macht. Davon kann Autorin Heidi Dahlsen auch ein Lied singen.„Lebt wohl, Familienmonster“ ist ein schockierendes, aber dennoch sehr humorvoll geschriebenes Buch. Eine Abrechnung mit der lieben Familie der anderen Art.Buchbeschreibung:Seit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien. Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.Taschenbuch: 240 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (5. September 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 1501076000ISBN-13: 978-1501076008Format: Kindle EditionDateigröße: 545 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 245 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00NDP8EZWX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr Infos unter:http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Heidi Dahlsen