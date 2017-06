Der Jagdhof – Das Running Hotel im Vinschgau

(fair-NEWS)

Wer Wellness liebt und in seinem Urlaub nicht missen will, der ist bei uns perfekt untergebracht, denn unsere 2500 m2 Garten- und Wellnessanlage bietet zahlreiche Entspannungsmöglichkeiten. Hier können Sie neue Kraft und Energie für die nächsten aktiven Tage tanken. Im modernen Saunareich können Sie Ihrem Körper etwas Gutes tun. In der schönen Badeanlage können Sie Bahnen schwimmen und die Ruhe genießen. Die passenden Beautyanwendungen bieten wir unseren Gästen im Beautybereich. Lassen Sie sich beispielsweise mit einer entspannenden Massage verwöhnen. Genießen Sie in unserem Wellnesshotel unsere ausgewählten Verwöhn-Anwendungen für Körper, Geist und Seele. Das Hotel Jagdhof ist das Sporthotel Südtirol mit dem extra an Entspannung. Damit Sie erfrischt und erholt zurück aus Ihrem Urlaub kommen.Hotel Latsch – Kulinarik vom FeinstenUnser Küchenteam zaubert Ihnen aus regionalen und natürlichen Zutaten wundervolle alpine und mediterrane Gerichte, die bei jedem Gast durch unsere großartige Vielfalt auf Zustimmung stoßen. Auch anspruchsvolle Gäste werden mit der raffinierten Zubereitung und Zutaten von erlesener Qualität überzeugt. Als Gast in unserem Hotel können Sie die vielfältige und abwechslungsreiche Küche der 5 DolceVita Hotels genießen. Wenn Sie also mal das Abendessen auswärts genießen wollen ist dies kein Problem. Mit Dine- & WeinAround entscheiden Sie in welchem der DolceVita Hotels Sie an Ihrem Urlaubstag essen wollen. So haben Sie maximale Abwechslung und können viele verschiedene leckere Speisen ausprobieren.Auch im Urlaub in Bewegung bleiben – Das Aktivhotel SüdtirolDas Bikehotel Südtirol hat für den bewegungsbegeisterten Gast in herzlich familiärer Atmosphäre wirklich allerlei zu bieten. Wir gehen mit Ihnen persönlich auf Wanderungen, Bike Touren, zum Lauftraining, oder auf den Golfplatz und zeigen Ihnen die Vorzüge, die Ihnen nur ein Insider bieten kann. Denn Sport und das Hotel Jagdhof sind unsere Passion und unsere ganze Leidenschaft. Der Jagdhof ist der optimale Ort für alle Aktiven, die Ihren Sporturlaub in Südtirol verbringen wollen. In unserem Hotel steht Wohlbefinden und Ihr Urlaubsglück im Mittelpunkt. Das Wellnesshotel Vinschgau ist die richtige Wahl für sportlich aktive und Genießer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.jagdhof.com/