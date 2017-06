HealthShare Award: Geteilte Aufmerksamkeit

(fair-NEWS)

Mannheim, 22.06.2017 – Die Gewinner des HealthShare Awards stehen fest. Zum einen hat die Fachjury ihre Gewinner mit den Jury- und Bloggerpreisen ausgezeichnet. Zum anderen verlieh die DocCheck Community mit ihren mehr als eine Million Usern ihrem Favoriten den „Crowd Cup“. Eine Kampagne konnte sogar zweimal überzeugen.Insgesamt wurden in diesem Jahr fünf Preise vergeben. Das „Projekt Grenzenlos“ von Saskia Frietsch und Patrick Pasing beeindruckte sowohl die Online Community als auch die Fachjury und wurde dafür mit dem „Crowd Cup“ und dem Bloggerpreis ausgezeichnet. Das Fotoprojekt ist von Betroffenen für Betroffene und zeigt Menschen mit sichtbaren oder unsichtbaren Krankheiten. Es soll Kraft spenden, Selbstbewusstsein steigern und für Aufklärung sorgen. Die Fotos zeigen, dass Perfektion relativ ist und Schönheit dadurch zu etwas Grenzenlosem wird.Der zweite Bloggerpreis ging an den Blog „Me and My ED“ von Christie Begnell. Sie klärt dort über Essstörungen auf, zeigt mithilfe von Online-Tools Auswege aus der Krankheit und schafft Aufmerksamkeit und Verständnis für das Thema. Der Blog wird weltweit von Ärzten genutzt um ihren Patienten zu helfen.Einer der beiden Jurypreise wurde in diesem Jahr der Werbe- und PR-Kampagne „Ausreden können tödlich sein“ der Felix-Burda Stiftung verliehen. Mithilfe eines TV-Spots weist sie auf das Thema Darmkrebs hin. Die Kampagne startete im Darmkrebsmonat März vergangenen Jahres und wurde zum Social-Media Hit.FCB Toronto und die Kanadische Down-Syndrom-Gesellschaft haben den zweiten Jurypreis gewonnen. In einer Reihe von Videos beantwortet die Kampagne die meist- „gegoogelten“ Fragen zum Thema Down-Syndrom für werdende Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom erwarten. Oft haben die Eltern nur zehn Tage Zeit zu entscheiden, ob sie ein Kind mit Down-Syndrom abtreiben wollen oder nicht. Sie nutzen häufig Google, um ihre Fragen zu beantworten. Diese werden in den Videos von Experten beantwortet – den Down-Kindern selbst.HealthShare AwardDer HealthShare Award prämiert seit 2012 kreative und innovative Social Web-Kommunikation im Gesundheitswesen. Eingereicht werden können alle Social Media-Kampagnen und -Aktionen aus dem Healthcare-Umfeld, die im Netz mit Usern geteilt werden können. Mitmachen können alle Akteure aus dem Healthcare-Bereich, die in Social Media aktiv sind. Der HealthShare Award wird in zwei Kategorien verliehen: Als klassischer Jurypreis und als Publikumspreis. Der jeweilige Gewinner erhält eine Auszeichnung für die beste Kommunikation im Social Web. Mehr Informationen zum Award gibt es unter: www.healthshare-award.com/