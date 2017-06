Das MONDI HOLIDAY Chalet Schiefe Alm – Ihr einmaliges Holiday Chalet

(fair-NEWS)

Genießen Sie sowohl die einzigartige Natur der Salzburger Alm und andererseits haben Sie genauso die Möglichkeit Salzburg in einer kurzen Autostunde zu erreichen. Gehen Sie auf ausgedehnte Wanderrungen in der Region. Die Stubnerkogel an der das Chalet liegt, bietet direkten Zugang zu der Skipiste und eine wunderbare Aussicht auf die österreichischen Alpen. Nah am Chalet ist auch die legendäre Bellevue Alm, die das ganze Jahr über mit traditionellen Speisen zum Genießen und Verweilen und im Winter zum Apres-Ski einlädt. Außerdem bietet das Chalet Ihnen ein Wellness- und Spa-Angebot an. Hier können Sie optimal entspannen.Dinieren, wie es Ihnen beliebt – im Chalet Salzburger LandUrlaub im MONDI HOLIDAY Chalet bedeutet die Freiheit zu haben, sich zwischen den Köstlichkeiten der Salzburger Spezialitäten nicht entscheiden zu müssen, da Sie auf der gegenüberliegenden Bellevue Alm die Qual der Wahl haben. Es ist bei Kennern beliebt als Schmankerl-Paradies in jeder Hinsicht. Freuen Sie sich auf köstliche regionale Spezialitäten mit besten Zutaten.Chalets Bad Gastein – Einzigartiges Design und herrlich rustikalBeziehen Sie ein Appartement Bad Gastein und erleben Sie die österreichische Berglandschaft vom unvergleichlichen Chalet Schiefe Alm aus. Nicht weit von Salzburg entfernt liegt Bad Gastein. Hier ist das schöne Chalet Schiefe Alm zu finden. Auf etwa 1.266 Metern gelegen, bietet das MONDI HOLIDAY Schiefe Alm einen imposanten Ausblick auf die Alpen. Das Gebäude und das Interior spiegeln den ländlichen Haustyp mit viel Holz, Galerie und urigem Kamin wunderbar wieder. Das Highlight des MONDI HOLIDAY Schiefe Alm ist die unvergleichliche Lage und der direkte Zugang zur Skipiste, inmitten eines der schönsten Wandergebiete der Region. Somit ist die Schiefe Alm der perfekte Ausgangspunkt für einen traumhaften Urlaub.Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter: www.schiefe-alm.at/