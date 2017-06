Strom CLOUD - Sonnenstrom nutzen wann immer Sie möchten

(fair-NEWS)

Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn man im Winter die Früchte des Sommers genießt. Dabei ist es egal ob im Sommer eingemacht oder eingefroren. Die Energie der Sonne kann man in der dunklen Jahreszeit noch einmal genießen. Die Ernte des Sommers im Winter nutzen – das geht jetzt auch mit Ihrem Strom.In Zeiten von immer weiter steigenden Strompreisen schreitet die Technik mit großen Schritten voran. Heute können Sie Ihren selbst erzeugten Strom in einem Stromspeicher „zwischenlagern“ und jeglichen Überschuss den Sie erzeugen aber selbst nicht direkt verbrauchen, in den virtuellen Speicher, der Strom CLOUD schicken. Sie können 100% Ihres erzeugten Stroms selbst nutzen und gehen den Schritt in die Strom-Unabhängigkeit. Sie nutzen Ihren selbst erzeugten Strom über das ganze Jahr hinweg.„Eine vierköpfige Familie mit 5.000 kWh Jahresstromverbrauch zahlt an den Versorger etwa 1450 € im Jahr (ohne Zählergrundgebühr). Bei einer Strompreissteigerung von 3,5% pro Jahr summieren sich die Stromkosten für diesen Haushalt nach 20 Jahren auf 35.000 €. Eine neue Energielösung der heutigen Zeit kostet inklusive laufender Kosten in diesem Beispiel nur 20.000 € netto und sichert dieser Familie für 20 Jahre eine Einspeisevergütung für ihren erzeugten Strom-Überschuss. Durch diese hocheffiziente Energielösung entsteht ein monatlich fixer Betrag von etwa 22,95 € und es werden 15.000 € in den 20 Jahren eingespart“ erläutert der zertifizierte Energieeffizienzauditor und Elektrotechnikermeister Rainer Köpsell (Foto) vom enerix Fachbetrieb Neumünster – Kiel.Diese Energielösung kann mit jeder bestehenden oder neuen Photovoltaikanlage kombiniert werden und macht den Kunden unabhängig von steigenden Strompreisen. Außerdem kann der günstige Strom an 365 Tagen, 24 Stunden am Tag genutzt werden. Genau dann, wenn Sie ihn benötigen.Ausführliche Informationen erhalten Sie bei unseren kostenlosen Informationsveranstaltungen zum Thema Solarstrom und hocheffiziente Energielösungen. Hierzu laden wir Sie Herzlich ein und nehmen Ihre Anmeldung gerne unter der Telefonnummer 04321 – 783 44 63 entgegen.



Bildinformation: enerix Neumünster - Kiel / Rainer Köpsell