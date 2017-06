Getting Started mit RTI Connext DDS

(fair-NEWS)

Sunnyvale (USA)/München, Juni 2017 - Mit dem neuen "Getting Started"-Programm bietet Real-Time Innovations (RTI) eine Reihe an Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Form von Video-Tutorials, Whitepapern und technischen Dokumentationen, die das IIoT-Verständnis fördern und die Anwendung von RTI Connext DDS vereinfachen.Das Web- und Email-basierte "Getting Started"-Programm ist eine praktische Anleitung für Entwickler zur Implementierung von RTI Connext DDS in widerstandsfähige IIoT-Systeme. Insbesondere neue Nutzer der RTI-Produkte werden hier angesprochen.Auf der Webseite www.rti.com/gettingstarted finden Entwickler eine sorgfältig zusammengestellte und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Auswahl an technischen Inhalten: Video-Tutorials zu Installation, Hello World und Debugging; Whitepaper, E-Learning Videos und vieles mehr. So können Entwickler mithilfe von Connext DDS erfolgreich ihre eigene IIoT-Applikation aufbauen. Weitere Hilfsmittel wie E-Books, On-Demand Webinare und eine Reihe an Tutorials aus dem RTI Developer Blog bieten den Entwicklern zudem nützliche technische Informationen. Zusätzlich zeigt RTIs "Case+Code" anwendungsspezifische Beispiele für die wichtigsten Anwendungsfälle. Der Entwickler-Support rundet das "Getting Started"-Programm ab und umfasst Produktunterlagen, Leitfäden sowie den Zugang zur Connext DDS Developer Community.Eine kostenfreie, voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion von Connext DDS Professional steht zum Download auf der RTI Webseite bereit: www.rti.com/downloads



Bildinformation: Das „Getting Started“-Programm hilft mit RTI Connext DDS.