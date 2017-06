Kochbuch-Tipp aus dem Bremer-Gewürzhandel: Scheherazades verträgliche Low Carb Küche

(fair-NEWS)

Der Bremer-Gewürzhandel hat nicht nur Gewürz- & Kräutermischungen aus allen fernen Ländern in ihrer Genusswelt aufgenommen, sondern auch Kochbücher, unter anderem für Liebhaber der kohlenhydratarmen und orientalischen Küche. Im Kochbuch, „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“, sind alle Gewürze aus dem Bremer Gewürzhandel verwendet worden. Dieses Kochbuch enthält raffinierte und unkomplizierte Rezepte, die ganz ohne Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen auskommen - sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen.Typisch für die orientalische Küche sind bestimmte Gewürz- & und Kräutermischungen, wie Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Safran, Cayennepfeffer, Zimt, Kurkuma, Ras el Hanout (marokkanische Gewürzmischung), Garam Masala (indische Gewürzmischung) und Baharat (afrikanische Gewürzmischung). Desweiteren gehören auch Datteln, Mandeln, Feigen und Kokosnüsse zu den Gaumenfreuden aus dem Morgenland. Es sind beliebte Zutaten für Vorspeisen, süße Gewürzkuchen, Fischgerichte, sowie für diverse Braten und zum Verfeinern von Soßen.In diesem Kochbuch befinden sich 11 Vorspeisen, die sich in der orientalischen Küche „Mezze“ nennen. Dann folgen 33 leckere verschiedene Hauptspeisen: Sechs vegetarische-, vier Fisch-, acht Rindfleisch-, sechs Lamm-, sechs Hähnchen-, zwei Sucuk- und ein Eigericht.Buchtitel: Scheherazades verträgliche LOW CARB KücheAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7347-3759-63,99 EuroErhältlich im Buchhandel und ab sofort auch im Bremer-Gewürzhandel: Leipziger Straße 85, 28215 Bremen, Tel.: 0421/30 644 70 oder online: www.bremer-gewuerzhandel.de



Bildinformation: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche