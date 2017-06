insglück betreut die Preisverleihung KfW Award Bauen 2017

Pressemitteilung von insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH

(fair-NEWS) Seit 2015 unterstützt insglück als Lead-Agentur die Premium-Veranstaltungen der KfW. Der jährliche KfW Award Bauen gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der Bankengruppe und prämiert vorbildliche Bauprojekte in Deutschland.



Die Preisverleihung des KfW Awards Bauen fand im festlichen Rahmen in der Hauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann AG, Unter den Linden 1, mit rund 200 Gästen statt. Der diesjährige Wettbewerb stand unter dem Motto „Ausbauen, Anbauen, Umbauen – effizient Wohnraum schaffen und modernisieren". Die fünf Preisträger wurden vom KfW-Vorstand Dr. Ingrid Hengster, dem Staatssekretär Gunther Adler sowie dem Juryvorsitzenden Prof. Hans Kollhoff ausgezeichnet.



Zum 15-jährigen Jubiläum des KfW-Awards Bauen vergab die KfW im Jahr 2017 erstmalig einen Sonderpreis KfW-Award Bauen international und würdigte damit das Bauprojekt Eco Casa, welches in Mexiko einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.



Bildinformation: KfW Award 2017 © KfW Bankengruppe / Thorsten Futh

