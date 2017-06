Stilvoller Urlaub in bester Kulisse – Berghotel Tirol

(fair-NEWS)

Entspannen im Ötztal HotelUrlaub – den Alltag vergessen und die Seele baumeln lassen. Ein gemütliches Ambiente ist das A und O für eine gelungene Erholungspause. Das Hotel Vent hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass sich der Gast auch im Urlaub wie zu Hause fühlt. Mit gemütlichen Holzmöbeln eingerichtet, verströmen die Zimmer einen besonderen Charme, sodass Gäste direkt ankommen. Die gemütlichen Betten laden zum Kuscheln ein, auch wenn das Wetter einmal stürmisch ist. In der Juniorsuite kann man sich zusätzlich über einen Kachelofen freuen, der an kalten Tagen für wohlige Wärme sorgt.Einmal abtauchen – Wellnesshotel ÖtztalWer Wandern liebt, der ist im Hotel Vent mit den umliegenden Bergen genau richtig. Nach einer solchen Wanderung gibt es kaum etwas Besseres, als etwas Entspannung. Diese finden Gäste im sogenannten Saunadörfl. Dahinter verbergen sich verschiedene Saunen, Ruhebereiche, ein Kneippbecken und ein Whirlpool. Ergänzt wird der Wellnessbereich durch den „kleinen Bergsee“, ein warmes Hallenbad, das wie einer der umliegenden Bergseen aussieht. Dort können sich müde Knochen erholen und neue Kraft gesammelt werden.Bewusster Genuss – Hotel VentEin erholsamer Urlaubstag wird durch eine kleine Gaumenfreude perfektioniert. Da kommt es doch Gelegen, dass die hauseigene Küche des Hotels dabei Wert auf heimische und saisonale Produkte legt. Seit 2013 hat sich das Berghotel Tirol zur Aufgabe gemacht, die Landwirtschaft und den Tourismus nachhaltig zu stärken. Für die Küche des Hotel Post bedeutet das vor allem, die Verarbeitung von heimischen und regionalen Produkten. Was dabei rauskommt, sind besonders leckere Gerichte. So können Gäste Rindfleisch aus der hoteleigenen Landwirtschaft genießen. Genauso kommen die meisten Frühstücksprodukte aus der Region und begeistern mit echtem Geschmack. Eingenommen werden die leckeren Gerichte im gemütlichen Speisesaal, der zum Einkehren und Genießen einlädt.Informationen, Angebote und Impressionen finden Sie unter www.vent-hotel-post.com/