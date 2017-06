Entspannung und Aktion – Hotel Bad Gastein

(fair-NEWS)

Aktivurlaub im Hotel Salzburger LandEin Urlaub in den Bergen bietet für Groß und Klein die besten Voraussetzungen für einen aktiven Urlaub. Das MONDI HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue ist ein geeigneter Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten zu jeder Jahreszeit. So bietet die Umgebung eine große Auswahl an attraktiven Wanderrouten für Familien mit Kindern und erfahrenen Alpenprofis. Auch Mountainbiken, Klettern, Golf, Tennis und Fischen sind beliebte Freizeitaktivitäten für wärmere Tage. Ein Ausflug zum Wasserfall von Bad Gastein gilt als besonders lohnenswert. Im Winter zieht es Sportfreunde vor allem auf die schneebedeckten Pisten. Die Stubnerkogelbahn ist nur 500 m vom Hotel entfernt und somit ein direkter Einstieg in das Skigebiet.Wellness im Familienhotel Salzburger LandIm Urlaub sollte man sich Zeit für sich nehmen und sich auch mal eine Auszeit der besonderen Art gönnen. Ein Tag im Wellnessbereich oder in der Therme wäre dafür eine gute Option. Bad Gastein ist berühmt für seine Thermen. Als sehr empfehlenswert gilt vor allem die nahegelegene Felsentherme, für die Sie in unserem Hotel ermäßigten Eintritt erhalten. Doch auch der Wellness- und Spa-Bereich des Aparthotels Bellevue lädt zu entspannten Stunden ein. Gästen stehen sowohl ein Hallenbad als auch ein Whirlpool und ein Ruheraum zur Verfügung. Saunieren können sie außerdem in der finnischen Sauna oder der Bio Sauna. Aber auch in dem modern ausgestatteten großzügigen Fitnessraum kommen unsere Gäste gerne ins Schwitzen.Ganz nach Ihrer Laune – Urlaub Bad GasteinEin Hotelzimmer und feste Buffetzeiten passen nicht bei jedem Gast in die Urlaubspläne, manchmal müssen individuellere Lösungen gefunden werden. Dies ist in dem MONDI HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue möglich. Das Hotel ist ein traditionsreiches, familienfreundliches Vier-Sterne-Hotel in Bad Gastein. Komfortable Zimmer und Suiten mit atemberaubendem Ausblick auf die wunderschöne Bergkulisse des Gasteinertals ermöglichen seinen Gästen einen modernen und exklusiven Wohnkomfort. Auch Ferienwohnungen stehen den Gästen des First-Class-Aparthotels zur Verfügung. So können sie frei entscheiden, ob sie selbst im Apartment kochen oder sich von der heimischen Gastronomie des Hotels verwöhnen lassen möchten.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.aparthotel-bellevue.at