Der FDP-Ortsverband Starnberg lädt zum Diskussionsabend "Zukunft der Arbeit - Arbeit der Zukunft" am Mittwoch, 19. Juli 2017, um 19.30 Uhr in der Schlossgaststätte Leutstetten in Starnberg-Leutstetten ein. Thomas Sattelberger, Top-Manager und FDP-Bundestagskandidat, diskutiert die besonders für Arbeitnehmer wichtige Frage, wie sich unsere Arbeit in der Zukunft gestaltet: "Gerade im Landkreis Starnberg leben und arbeiten viele junge Menschen und zugleich sind wir ein wichtiger Wirtschaftsstandort für zahlreiche kreative und innovative Unternehmen. Dabei stellen sich uns fundamentale Fragen: Welche Berufe und welche Bildung brauchen wir? Was sind die Chancen für junge Menschen? Wie funktioniert Arbeit und Familie? Wie verändert Digitalisierung unsere Arbeit?" Dr. Wolfgang Ziebart, Top-Manager der Automobilindustrie und stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Starnberg, stellt am Beispiel der Automobil-Branche die Anforderungen der Arbeitswelt an junge Menschen vor. Britta Hundesrügge, FDP-Bundestagskandidatin des Landkreises Starnberg, zeigt ergänzend den Stellenwert der Bildung für die FDP auf.



