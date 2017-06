(fair-NEWS)

Hamburg – Das innovative Phototherapiegerät Philips BlueControl zur Behandlung von Schuppenflechte (Psoriasis vulgaris) ist jetzt erstmals als kostengünstiges Mietmodell erhältlich. UV-freies blaues LED-Licht wirkt der Plaque-Symptomatik leichter bis mittelschwerer Krankheitsformen entgegen. Ohne die Anwendung von Kortison trägt es so dazu bei, die chronische Hauterkrankung ganz bequem dauerhaft unter Kontrolle zu halten.Bereits seit mehreren Jahren wird das Philips BlueControl erfolgreich in der Therapie der Psoriasis vulgaris angewendet. Das seit kurzem erhältliche neue Mietmodell gibt Betroffenen nun die Möglichkeit, das Medizingerät zu besonders attraktiven Konditionen zu testen.Mietkonditionen Philips BlueControlDie ersten drei Monate--> Einmalige Zahlung von 30 Euro für den gesamten 3-Monats-ZeitraumAb dem vierten Monat--> Option 1: Philips BlueControl weiter mieten für nur 20 Euro pro Monat, keine Mindestvertragslaufzeit, nach 18 Monaten geht das Gerät in den Besitz des Mieters über--> Option 2: Philips BlueControl kaufen durch Zahlung des Differenzbetrags zum Kaufpreis*--> Option 3: Philips BlueControl wieder zurückgebenMehr Informationen finden Sie unter www.philips.de/bluecontrol-mieten . Bei Fragen zum Mietmodell wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse bluecontrol-mieten@philips.de.Selbstverständlich kann das Philips BlueControl darüber hinaus auch weiterhin mit einer 90-tägigen-Geld-zurück-Garantie direkt käuflich erworben werden, z. B. in der Apotheke oder im Philips Online Shop unter www.philips.de/shop/BlueControl Blaues Licht mit natürlicher WirkungIm Philips BlueControl erzeugen 40 Leuchtdioden (LED) blaues Licht der Wellenlänge 453 Nanometer. Dieses besondere Licht ist in der Lage, körpereigene Prozesse zu beeinflussen: Auf natürliche Weise hemmt es die mit der Erkrankung verbundene zu schnelle Hauterneuerung und die unkontrollierte Entstehung von Entzündungen der Haut. Die typischen Symptome der Schuppenflechte – verdickte, rote, schuppende und juckende Hautstellen – können so gelindert werden.Jederzeit und überallMit einem Halteband befestigen Anwender das Medizingerät jeweils direkt auf einer Plaque und können während der Behandlung einfach weiter ihrem Alltag nachgehen. Diana M. (42) sagt: „Ich habe so gut wie keine Symptome mehr und fühle mich super. Das Beste an dem BlueControl von Philips ist, dass ich nicht aus dem Haus muss. Man ist flexibel, kann nebenbei lernen, kochen oder bügeln.“Wirksamkeit durch klinische Studien belegtStudien an der Universitätsklinik Aachen belegen die deutliche Symptom-Verbesserung nach zwölf Wochen Behandlung mit dem Philips BlueControl bei 84 Prozent der Patienten. In einigen Fällen heilten die Plaques vollständig ab.Von der genetisch bedingten Autoimmunerkrankung Schuppenflechte sind allein in Deutschland etwa zwei Millionen Menschen betroffen. Psoriasis vulgaris ist die am häufigsten auftretende Form der unheilbaren Hautkrankheit.*Aktuelle Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) einsehbar auf www.philips.de/BlaueLichtTherapie



Bildinformation: Mit Philips BlueControl Schuppenflechte flexibel behandeln – jederzeit und überall (Philips/Paul Bradbury/Caiaimage/Getty Images)