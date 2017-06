3DyourBody GmbH weiter auf Wachstumskurs

(fair-NEWS)

Berlin - Die 3DyourBody GmbH sucht in der Zeit bis zum 14.07.2017 nach interessierten Unterstützern für das weitere Unternehmenswachstum. Gegründet am 23.05.2014 in Berlin, ist die 3DyourBody GmbH heute einer der führenden Anbieter im Bereich 3D-Portraitierung. Neben diesem Segment etabliert sich das Unternehmen auch verstärkt als Druck- und Grafikdienstleister für Unternehmen und Privatpersonen. Die 3Dyourbody GmbH ist mit seinen Standorten in Berlin, Rostock und Dresden im Osten der Republik bereits erfolgreich. Nun soll auch der Rest von Deutschland folgen. Noch in diesem Jahr werden weitere Geschäfte in München, Köln und Hamburgs eröffnet.Toni Weidt, einer der drei Geschäftsführer der 3DyourBody GmbH, ist vom Erfolg der geplanten Eröffnungen überzeugt: "Mit unseren Geschäften in Berlin, Rostock und Dresden konnten wir bereits mehr als 3.000 Kunden bei uns begrüßen und von unserer Service- und Produktqualität begeistern. Wir sind überzeugt, dass wir auch in den neuen Standorten viele neue Fans finden werden. Eine Vielzahl an bereits erhaltenen Anfragen aus den neuen Standorten zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind." Das eingesammelte Geld soll dabei komplett in die neuen Standorte investiert und für das weitere Wachstum verwendet werden.Die Eröffnung der neuen Geschäfte ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Mit den drei neuen Geschäften ist noch lange nicht Schluss versichert Herr Weidt: "Unser Ziel ist es, ein breites Netzwerk an Geschäften in Deutschland zu etablieren und so jedem Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich in 3D zu verewigen. Unser Wachstum werden wir daher auch in 2018 fortsetzen."Weitere Informationen zu der 3Dyourbody GmbH und der aktuellen Finanzierungsrunde finden Sie im Internet unter www.3dyourbody.de/ und unter www.startnext.com/3dyourbody-de



Bildinformation: 3D-Figuren sind aktuell das Hauptprodukt der 3DyourBody GmbH