Online-Buchungslösung von bookingkit für mydays-Anbieter ab sofort live

(fair-NEWS)

Berlin, 23. Juni 2017. Ab sofort profitieren alle mydays-Veranstaltungspartner von den vereinfachten Buchungs- und Verwaltungsprozessen der Software von bookingkit. Europas führender Anbieter für Erlebnis-Geschenke und der Buchungs- und Verwaltungsspezialist aus Berlin haben Anfang des Jahres eine Premium-Partnerschaft beschlossen, die ab jetzt praktisch nutzbar ist. Mit einem Klick verknüpfen mydays-Anbieter ihr Konto mit bookingkit und reduzieren durch die zentrale Abwicklung von Buchungen, Stornierungen oder Verwaltungsvorgängen ihren Verwaltungsaufwand um ein Vielfaches. bookingkit-Kunden nutzen mydays als zusätzlichen Reichweiten-Katalysator.„Wer nicht online buchbar ist, existiert nicht! Durch unsere Partnerschaft bietet mydays seinen Partnern nun die perfekte Software-Lösung für digitale Angebots- und Buchungsverwaltung. Dabei ist die Migration der Angebote in bookingkit denkbar einfach – ein Klick genügt“, sagt bookingkit-Geschäftsführer und -Gründer Lukas C. C. Hempel.Einer der ersten mydays-Anbieter mit bookingkit-Anbindung ist Koptic, ein Veranstalter von deutschlandweiten Drohnenworkshops aus Hannover. Geschäftsführer Tobias Harland: „Drohnen sind ein Trendthema mit entsprechend großer Nachfrage. Für unseren Erfolg ist es entscheidend, Termine effektiv und vor allem schnell verwalten zu können. Die Nutzung der bookingkit-Verwaltungssoftware erleichtert uns die Arbeit enorm.“Durch die Zusammenarbeit mit mydays erreichen bookingkit-Kunden auf Wunsch 25 Millionen jährliche Nutzer zusätzlich. Mit einer Präsenz auf der Vermarktungsplattform erhalten die Erlebnisanbieter deutlich mehr Präsenz und erreichen durch die organisierte Anwendung unterschiedlichster Marketinginstrumente, wie beispielsweise Social-Media-Marketing, Suchmaschinenoptimierung oder TV-Werbung, neue Nutzergruppen.Über mydaysVorfreude, Spannung, Freudentränen – das ist Schenken mit mydays. Als Experte für außergewöhnliche Geschenke mit tiefer Botschaft revolutioniert mydays die Kultur des Schenkens und bringt Menschen über die Mission „Schenke Gemeinsamzeit“ näher zusammen. Als erster Online-Anbieter im deutschsprachigen Markt sorgt mydays mit mehr als 14.000 unvergesslichen Erlebnissen an 20.000 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für besondere Momente mit Erinnerungsgarantie. Die 100%ige Tochtergesellschaft der ProSiebenSat.1 Media SE mit Sitz in München beschäftigt 140 Mitarbeiter.



Bildinformation: Online-Buchungslösung von bookingkit für mydays-Anbieter ab sofort live