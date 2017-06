orange ate kid rockt die Kieler Woche am 25. Juni 2017

(fair-NEWS)

Die Hamburger Band orange ate kid <a href="www.orangeatekid.de">(OAK)</a> stellt bei der Kieler Woche neue Songs vor. Das Großevent gibt OAK Gelegenheit, alle neuen und bekannten Songs am Sonntag, 25.06.2017, von 19:45 bis 21 Uhr Live auf der RADIO BOB Bühne zu präsentieren (Reventlouwiese an der Kiellinie).Nach der in 2014 erschienenen Debut-EP "Waterlungs", einem Musikvideo zu der Single <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fW-qOY-ODSk">"We are the Island"</a> 2015 wurde einer der neuen Titel, nämlich "Alpha", kürzlich Live im Elevate Studio, Hamburg, aufgenommen und ist im Netz zu sehen.Die neue EP - noch ohne Titel - wird ab Spätsommer bei allen bekannten Online-Musikshops, Streaming-Diensten, sowie physisch bei Amazon und im Onlineshop der Band erhältlich sein. Das neue Album kann bereits jetzt vorbestellt werden.OAK besteht aus fünf Musikern, wurde 2012 gegründet und hat sich vor allem in Norddeutschland bei Festivals und Szene-Auftritten eine feste Fangemeinde erspielt.



Bildinformation: orange ate kid (Bildquelle: @orangeatekid)