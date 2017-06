(fair-NEWS)

Badewannen-Vertrieb mit neuer Webpräsenz Unter www.badewannen.de können Häuslebauer und Badsanierer den neuen Internetauftritt des Badewannenspezialisten bestaunen. Holen Sie sich Ihre Wohlfühloase nach Hause!Übersichtlicher Webauftritt zeigt Breite des Sortiments Mit dem Relaunch der Webseite zeigt der Wannenspezialist, welche Möglichkeiten es heute für eine individuelle Gestaltung des Bades gibt.Moderne Nasszellen laden zum Verweilen ein. Großzügige Wannen aus durchgefärbten Sanitär-Acryl oder Mineralguss und Whirlpools versprechen Badevergnügen, Regenduschen lassen die Körperpflege zum Erlebnis werden.Ob Eckwannen oder Raumspar-Badewannen, ob Rinnendusche oder Fünfeckdusche – für jede räumliche Gegebenheit findet sich eine Lösung.Badewannen.de ist der Spezialist für den Einkauf innovativer Badeinrichtungen im Internet. Übersichtlich und benutzerfreundlich werden auf der neuen Webseite alle Produkte des Sortiments in Szene gesetzt. Jeder Artikel wird mit Foto vorgestellt, dazu gibt es ausführliche Daten zu den Abmessungen und den technischen Details.Außerdem erfahren Kunden alles Wichtige zur Montage und Einbau.Modernes Einrichten mit den TopsellernEin gemütliches Bad entsteht erst durch die geschickte Kombination der Badinstallation, der Wand- und Bodengestaltung und der Accessoires. Ob kühl und modern oder eher rustikal und gemütlich - für jeden Einrichtungsstil findet sich bei Badewannen.de das Passende. Für kleine Bäder eignen sich Eck-Badewannen oder Raumspar-Badewannen besonders gut.Topseller für große Bäder sind im Moment Ovalwannen oder große Rechteck-Badewannen, die in den Raum hineinragen. Durch die große Farbauswahl bei den Sanitärobjekten bieten sich interessante Varianten für eine ausgefallene Gestaltung. Bei den Duschen entscheiden sich immer mehr Kunden für moderne bodenebene Duschlösungen und leicht zu reinigende Duschabtrennungen. Aber auch für traditionelle Duschtassen sind die Möglichkeiten vielfältig – Quadrat- oder Rechteckduschwannen aber auch Viertelkreisduschen lassen sich mit Schiebetüren, Dreh-, Falt- oder Pendeltüren kombinieren.Große Auswahl bei Top-QualitätDie Einkäufer von Badewannen.de achten für ihre Kunden auf hochwertige Produkte und innovative Designs. Die ausgewählten Produkte des Onlinehändlers sind leicht zu montieren und äußerst pflegeleicht.Eckwannen, Duschkabinen, Waschbecken und WC - die Badeinrichtungen einer Serie sind perfekt aufeinander abgestimmt. Für jede Badewanne, auch für Eck-Badewannen oder für Ovalwannen, kann außerdem ein Whirlpool-System mitbestellt werden. Bestellen Sie auch die passende Armatur gleich mit!Stilvolle Badmöbel, elegante Badheizkörper, Spiegel und liebevolle Accessoires runden Ihr neues Bad perfekt ab.Kundenfreundlicher Service und kostenfrei Lieferung Die neue Webpräsenz zeigt die Philosophie des Shops: Der Kunde steht im Mittelpunkt! Bleiben trotz der ausführlichen Produktbeschreibung Fragen offen, stehen Mitarbeiter des technischen Kundendienstes telefonisch für eine ausführliche Beratung zu Verfügung. Innerhalb Deutschlands werden alle Artikel versandkostenfrei angeliefert, auch große Rechteck-Badewannen oder ganze Badmöbel-Serien. Kunden können außerdem den Lagerverkauf von Badewannen.de besuchen. Probeliegen ist hier ausdrücklich erwünscht! Hier lässt sich auch so manches Schnäppchen für das Badezimmer ergattern.Der Profi für Badeinrichtungen überzeugt mit seinem neuen Internetauftritt Badewannen.de. Von der gekonnten Produktdarstellung und dem freundlichen Service profitieren alle Kunden. Anschauen lohnt sich – die gezeigten Ideen und Details machen Lust auf eine neue Wellnessoase!



Bildinformation: Rechteck-Badewanne