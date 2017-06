3-facher Saunaweltmeister bringt Sie ins Schwitzen

(fair-NEWS)

Das heißeste Erlebnis des Sommers vom 30.06. bis 02.07.2017Weltmeisterliche Saunaaufgüsse von und mit Rob Keijzer gibt es vom 30.06. bis 02.07.2017 (Freitag bis Sonntag) und vom 13.09. bis 15.09.2017 (Mittwoch bis Freitag) in Ihrem Kristall-Therme trimini Kochel am See.„The last Samurai“, „Moonshine“ oder „Sons of Anarchy“ – die Rede ist nicht etwa von einem Film- und Serienabend, sondern von den neuen Sauna-Aufgüssen des dreimaligen Weltmeisters Rob Keijzer. Am Freitag, den 30.06.2017 ist der Holländer exklusiv zum ersten Mal zu Gast in der Kristall Therme in Kochel am See. Unterstützt von Musik- und Toneffekten sowie verschiedenen Düften und Wedeltechniken erleben die Tagesgäste zu drei unterschiedlichen Uhrzeiten die Kunst des Aufgießens in der neuen Herzogstand-Sauna im Rahmen einer großen Sauna-Show.Unser Vorstandsvorsitzender, Gerd Bittermann, sagt: „Wir wollen unseren Gästen in Zukunft auch in puncto Aufguss-Qualität etwas ganz Besonderes bieten.“ Saunieren ist ein Lebensgefühl: Deshalb hat er keinen Geringeren als den niederländischen, dreifachen Aufguss-Weltmeister Rob Keijzer eingeladen, sein herausragendes Können den Gästen der Kristall-Therme trimini zu demonstrieren.Aber damit nicht genug – im Vorfeld werden alle Sauna-Mitarbeiter der Kristall Bäder AG intensiv von ihm geschult, um jeden Tag ein Maximum an Aufguss-Qualität zu gewährleisten. „Die neue Kristall-Therme soll in der ganzen Region in jeder Hinsicht einzigartig werden“, sagt Gerd Bittermann nicht ohne Stolz und mit einem Leuchten in den Augen. Und alles deutet darauf hin, dass er damit Recht behalten könnte.Wer dabei sein möchte:Weltmeisterliche Saunaaufgüsse von und mit Rob Keijzer gibt es zu folgenden Zeiten:- an allen 3 Tagen jeweils um:13.00 Uhr, 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, jeweils in der Herzogstand-SaunaUnd auch unsere Mitarbeiter feiern PREMIERE und präsentieren ihre aller ersten Show-Aufgüsse sowie alles Neue, was sie sich vom Weltmeister abgeschaut haben:- am Sonntag um 09.30 Uhr mit Melanie, Micha und Mario- am Sonntag um 11.30 Uhr mit Paul und Toni- am Sonntag um 13.30 Uhr mit Michi und Gregor- am Sonntag um 16.30 Uhr mit Nicole, Bernd und DominikVerpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, vom Sauna-Weltmeister verwöhnt zu werden - wir freuen uns auf Sie und auf das gemeinsame Schwitzen. Ihr Kristall-Team Kochel am See.



Bildinformation: Kristall trimini Kochel am See