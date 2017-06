Wellness für mehr Wohlbefinden - Wellnessangebote im Hotel Lidia traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Hotel Lidia Spa & Wellness ****: Wellness-Tempel an der polnischen Ostsee:Das 4-Sterne-Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Hier erwarten Urlauber Entspannung pur und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Das Hotel liegt im Badeort Darlowo (ehemals Rügenwalde) in unmittelbarer Näher zum feinsandigen Ostseestrand (150 m), eingebettet in die schöne Küstenlandschaft in Mittelpommern. Das im Jahr 2001 erbaute Hotel ist komfortabel und zeitgemäß ausgestattet und verfügt über insgesamt 116 Zimmer in fünf verschiedenen Kategorien.Herrliche Wellness-Oase im Wellnesshotel Lidia:Im Wellnesshotel Lidia erwartet Urlauber eine herrliche Wellness-Oase für einen rundum entspannenden Urlaub. Der großzügige Spa- und Wellnessbereich bietet ein vielfältiges Angebotsspektrum. Neben der großen Badelandschaft mit zwei Hallenbädern, zwei Whirlpools und einer Saunalandschaft erwartet Gäste ein Wellness-Tempel mit autorisiertem Thalgo-Institut. Im Thalgo-Institut können sie sich ausschließlich von ausgebildeten Masseuren, Physiotherapeuten und Wellnesstherapeuten exquisit rundum verwöhnen lassen. Die Auswahl an Beauty- und Wellnessanwendungen ist äußerst vielfältig. Das Angebot reicht von verschiedenen Massagen-Arten über Ayurveda-Therapien, hawaiianische und thailändische Anwendungen, traditionelle und innovative Gesichts- und Körperbehandlungen bis hin zur Physiotherapie.Erstklassige Wellnessangebote im Wellnesshotel Lidia traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Erstklassige und günstige Wellnessangebote im Wellnesshotel Lidia bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website an. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Zudem besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: 6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden• Termine: Arrangement gültig bis 21.12.2017• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preise: Ab 279,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom großzügigen Buffet3. Nutzung des Spa- Bereiches mit Schwimmbädern und Saunalandschaft4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inklusive großem Wellnesspaket Deluxe für mehr Vitalität und Wohlbefinden:1) 1 x ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA (50 min)2) 1 x Wirbelsäulenmassage (30 min)3) 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)4) 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)5) 2 x Wassergymnastik (je 45 min)6) 2 x Nordic Walking (je 60 min)7) 1 x Salzgrotte (45 min)Der Gesundheit zuliebe verbindet man mit diesem perfekt abgestimmten Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Kombination aus verschiedenen Massagen-Arten und körperlichen Aktivitäten steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt die Abwehr des Körpers, fördert das allgemeine Wohlbefinden.Aufgrund der starken Nachfrage nach dem Wellnessangebot bei Polen-Wellnessurlaub.de, ist es ratsam, rechtzeitig im Voraus zu buchen.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,4,hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für Polen12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****