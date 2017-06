Sommer Kollektion: Entdecke die neue High Heels Inspirationen!

(fair-NEWS)

Endlich ist der Sommer 2017 da und die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigt ins Unermessliche. Der Onlineshop www.HighHeels-Boutique.com präsentiert schon jetzt die neuen Schuhtrends und Must-Haves für Sommer 2017.Was wäre ein Sommer ohne trendige Sandaletten? In diesem Sommer gibt es wieder eine Vielzahl an neuen Styles und Farben, die die diesjährige Sandalettenkollektion auszeichnen. Als absolutes Must-Have in dieser Saison sind Sandaletten mit Strassseinen am Absatz oder am Riemchen. Ein weiteres Highlight der Schuhkollektion sind Sandaletten im Metalliclook. Für besonders modebewusste Fashionistas bietet der Onlineshop www.HighHeels-Boutique.com eine große Auswahl an trendigen Double-Plattform oder Cut-Out Plateau Sandaletten. Das Sortiment umfasst zusätzlich auch elegante und businesstaugliche Sandaletten mit niedrigerem Absatz und dezentem Look. Viele Schuhmodelle erhalten sie bereits ab der Größe 34 oder 35.Passend hierfür hat der Schuhshop HighHeels-Boutique.com sein Sortiment im Bereich Pantoletten erweitert. Egal ob für die Oper oder fürs Kino mit Freunden, im Schuhshop www.HighHeels-Boutique.com finden sie immer den passenden Pantoletten für jede Gelegenheit. Der Sommertrend 2017 sind Pantoletten in der Farbe Schwarz mit ein wenig Strass verziert. Diese Schuhe machen das gewisse Extra bei jedem Outfit aus. Aber auch kleine Plateaus sind in der heurigen Kollektion wieder sehr im Trend.Im Zuge immer größerer Nachfrage im Bereich von Übergrößen bei Sandaletten und High Heels hat sich der Onlineschuhshop dazu entschlossen, ab sofort auch Schuhe in den Größen 42 oder 43 sowie darüber hinaus anzubieten. Damit möchte der Schuhshop HighHeels-Boutique.com der immer größeren Nachfrage seiner Kunden gerecht werden.Aber auch Damenschuhe in Untergrößen wie die Schuhgröße 35 oder auch die Größe 34 wurden in das Schuh Sortiment aufgenommen.Stammkunden können auch auf www.HighHeels-Boutique.com per Rechnung einkaufen. Ab der zweiten Bestellung steht diese Funktion allen unseren Kunden zur Verfügung.HighHeels-Boutique.com wünscht Ihnen viel Spaß beim Einkaufen und einen schönen Sommer!



Bildinformation: HighHeels-Boutique.com - Der Schuh Shop für Sie!