Freiheit genießen in der Unterkunft Oberstaufen

(fair-NEWS)

Das Hotel Oberstaufen mit AlpenblickEin Zimmer mit tollem Ausblick steigert das Wohlbefinden beträchtlich. Das MONDI-HOLIDAY Alpenblickhotel Oberstaufen ist ein 4 Sterne Hotel in Oberstaufen und bietet Ihnen ein individuelles Angebot. Sie haben die Wahl zwischen einem gemütlich eingerichteten Hotelzimmer und einer stilvoll und familiengerecht gestalteten Ferienwohnung. Je nach Belieben können Sie Ihren Tagesablauf und Ihre Aktivitäten so ganz persönlich gestalten und sind an keine festen Hotelzeiten gebunden. Gleichzeitig können Sie sämtliche Vorzüge des Hotels nutzen und so einen exklusiven Service genießen. Aber nicht nur die Einrichtung des Hotels ist optimal, auch die zentrale Lage des Hauses ist unschlagbar und ermöglicht Ihnen auch spontane Ortsbesuche.Im Hotel Oberstaufen Wellness erlebenFür jeden Entspannungstyp wird die passende Anwendung geboten. Die einen können am besten mit sportlicher Aktivität abschalten, die anderen brauchen dafür ein „rundum-wohlfühl-Programm“. Und auch für diese Gäste gibt es im hauseigenen Wellnessbereich die Möglichkeit die Zeit zu vergessen. Bei einem Ausblick auf das wunderschöne Allgäu kann man in modern eingerichteten Räumlichkeiten wohltuende Anwendungen genießen oder die Wellnesslandschaft erkunden. Auch hier ist eine große Bandbreite verschiedener Optionen geboten, um Ihnen den persönlichen Rückzug zu ermöglichen.Natur pur im 4 Sterne Hotel OberstaufenDas Angebot an Aktivitäten ist umfassend. Freizeitsportler kommen hier garantiert auf ihre Kosten. In den kalten Monaten ist dies natürlich eine perfekte Region für den Wintersport. Aber auch in den Sommermonaten kann man sich hier in den Bergen richtig auspowern. Die Begebenheiten für das Wandern, Klettern und Rad fahren sind hier einwandfrei. Wer es im Urlaub jedoch etwas gemächlicher angehen möchte, der wird auch hier schnell fündig. Ob Kultur oder erholsames Wellnessprogramm, die Region hat für jeden etwas zu bieten.Weitere Informationen finden Sie unter: www.alpenblickhotel-oberstaufen.de/