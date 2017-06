Workshop FINANZIERUNG und FÖRDERMITTEL am 30.Juni 2017 in DÜSSELDORF

(fair-NEWS)

Wie Sie Finanzierungsspritzen sicher erhalten und Finanzierungsfallen vermeidenIm <a href="www.imc-services.de/existenzgruenderseminare.php">Workshop</a> wird vermittelt, welche Fördermittel und Zuschüsse es für Startups und junge Unternehmen in NRW gibt und wie diese richtig beantragt werden.Zudem werden typische Finanzierungsfallen, die junge Unternehmen die Existenz kosten können. Der Teilnehmer lernt, wie Sie diese Fallen vermeiden.Schließlich wird es auch darum gehen, wie Investoren und sonstige Kapitalgeber überzeugt werden können. Der Workshop will fit machen für die Realität - entsprechend viele Tools, Links und Tipps werden vermittelt.ZielgruppeExistenzgründer und Startups in NRW vor und während der Gründung, junge Unternehmen in NRW im Wachstum.Die Schwerpunkte des WorkshopsWelche Gründungsdarlehen und Zuschüsse gibt es in NRW?Fördertöpfe: EXIST, Gründungszuschuss der Agentur für ArbeitLohnzuschüsse, Weiterbildungszuschüsse, CoachingprogrammeErfolgschancen verbessern: Planung, Timing und Kombination von FördermittelnTipps für den Umgang mit Förderstellen: die richtige AntragstellungFinanzierungsfallen und wie man sie vermeidet - Was hätte Elon Musk getan?Umgang mit Investoren und KapitalgebernDer Referent:Andreas M. Idelmann, selbst Investor und Unternehmer, ist seit 1996 in der Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmern tätig und zudem Buchautor und Dozent für Fördermittel. Er hat seither eine Vielzahl von GründerInnen betreut und ist akkreditierter Gründercoach bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), IHK und HWK in NRW.Eckdaten zum Seminar DÜSSELDORF:Ort: Kontor KoschwitzLierenfelder Straße 51 b in 40231 DüsseldorfDatum: 30. Juni 2017Uhrzeit: 15:00 bis 18:00 UhrKosten: ab 24,90 EUR<a href="www.imc-services.de/existenzgruenderseminare.php">Hier anmelden</a>



