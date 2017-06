Dienstleistung Partnervermittlung für nur einen Euro

(fair-NEWS)

Biarritz, 25.06.2017 - Viele Singles leiden unter der Einsamkeit. Dazu gibt es noch Singles, die doppeltes Leid tragen. Die Einsamkeit, verbunden mit dem sehnlichen Wunsch, einen lieben Partner an seiner Seite zu haben und über ein Handikap verfügen. Menschen mit Behinderung sind oft erfolgreich im Job und haben dennoch, genauso wie Menschen ohne Handicap, Probleme, den wirklich passenden Partner zu finden.Menschen ohne Handicap für Menschen mit HandicapDie Dionysiens der Kirchen Gemeinde von Saint-Denis im Norden von Paris haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Saint-Denis ist eine französische Stadt im Departement Seine-Saint-Denis und ist Amtssitz der Unterpräfektur im Arrondissement Saint-Denis. Sie liegt unmittelbar nördlich von Paris und bildet heute einen Teil der Banlieue. Wahrzeichen der Stadt ist die Basilique de Saint Denis. Verbunden mit einem Gottesdienst, fand eine Singleparty statt, exklusiv für Singles mit Behinderung. Organisiert wurde die Party von Mitgliedern der Kirchen Gemeinde von Saint-Denis. Ziel war es, sich einander näherzukommen. Mitglieder der Kirchengemeinde Saint-Denis baten um Spenden für eine Tombola zu Gunsten behinderter Menschen. Dazu wurde das Team der <a href="www.ttpcg.us/">Tim Taylor Partner Computer Group</a> auch um Spenden gebeten. Die Anfrage landete bei David McCandless in den USA. Er beauftragte TTPCG France, dieses Projekt tatkräftig zu unterstützen. Die weltweite Nummer 1 in Sachen aussergewöhnliche Partnervermittlung spendete drei Gutscheine und damit drei Exklusiv Erfolgsprogramme im Wert von 6300,-- Euro. Die Gutscheine wurden im Rahmen einer Tombola anlässlich der Singleparty verlost. Das Los kostete einen Euro. Der Erlös der Tombola war bestimmt für Menschen mit Handicap.Tim Taylor Matching macht das Verständnis für ein Handicap messbarZwischenzeitlich liegt der erste Erfolgsbericht beim Team der Tim Taylor Partner Computer Group vor. Ein Tim Taylor Exklusiv Erfolgsprogramm hat Catherine Moreau gewonnen. Catherine ist 32 Jahre alt und von Geburt an gehörlos. Sie lebt in Beauvais, einer Stadt im Norden Frankreichs. Obwohl Beauvais rund 60 Kilometer von Saint-Denis entfernt ist, beschloss Catherine bei der Singleparty dabei zu sein, als sie in der Zeitung davon gelesen hat. Das Los, welches Catherine für einen Euro kaufte und damit andere Menschen mit Handicap unterstützte, brachte ihr und einem Single Mann lange ersehntes Partnerglück.Als Paar grüssen Catherine und ClementClement Dumont lebt in der nordfranzösischen Stadt Compiegne. Clement war der 2. aktive Partnervorschlag für Catherine. Ein etwas schüchterner Mann von 35 Jahren, der über kein eigenes Handicap klagen kann, dafür jedoch sehr viel Verständnis verfügt, verbunden mit Akzeptanz zu einer Partnerschaft mit einer Frau, die ein Handicap hat. Die Übereinstimmung im Matching lag bei 90,8 Prozent. Erstaunt war auch die Tim Taylor Singleberaterin Nicole Martin, in deren Beratungsgebiet alle 3 Gewinner wohnen. Sie besuchte die glücklichen Gewinner zur Beratung und zur Datenerfassung. Durch die Gehörlosigkeit von Catherine wurde das Beratungsgespräch eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, die Nicole aber mit viel Tippen auf ihrem Notebook perfekt meistern konnte. Begeistert, wie die meisten Lizenznehmer der <a href="www.taylorgroup.ch">Tim Taylor Partner Computer Group</a>, ist Singleberaterin Nicole Martin, weil die Tätigkeit als <a href="www.partner-computer-group.com/franchise/existenzgruendung-mit-ttpcg/">TTPCG-Singleberaterin</a> ihr viel Freude macht. Wie fair die Partnervermittlung Tim Taylor ist, zeigt eindrucksvoll, dass Nicole ihre volle Provision erhalten hat, obwohl die Dienstleistung kostenlos erfolgte.Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Pascal Dubois aus F 64200 Biarritz gelesen. Vielen Dank dafür.



