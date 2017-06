Informationen für Touristen auf dover.de

(fair-NEWS) Die Planung von Reisen kann schwer sein. Aus diesem Grund bietet die „SynOne Media GmbH“ mit Sitz in Hameln auf der Online-Plattform dover.de einen Überblick über aktuelle Attraktionen, Angebote und Aufenthaltsmöglichkeiten in der britischen Küstenstadt Dover.



Touristen und Geschäftsleute mit dem Ziel Dover profitieren von dem aufgeräumten Online-Portal und den vielfältigen Informationen. Egal, ob der Reisende am Anfang der Planung steht und nach Hotels oder anderen Übernachtungsstätten Ausschau hält oder ob die Suche nach Attraktionen oder anderen Erlebnissen in Sport und Freizeit ansteht, die Webseite bietet vielfältige Hinweise für Urlauber aller Art.



dover.de schmückt sich damit, Informationen zu allem um die britische Küstenstadt und einen dortigen Aufenthalt zu bieten. Dies beginnt bei der Suche nach Hotels. Eine Bewertung der Top-Adressen für die Übernachtung gibt etwa einen Überblick über Übernachtungsstätten für den großen und den kleinen Geldbeutel. Doch auch Reisende, die etwas Individuelleres suchen, kommen durch die Hinweise auf Ferienhäuser und vieles mehr auf ihren Geschmack.



Dass die britische Küstenstadt im Süden Englands so einiges bietet, wird bei einem Blick auf das reichhaltige Angebot an Attraktionen, Touren oder kulturellen Events klar. dover.de bietet Aufschluss über anstehende Veranstaltungen sowie Geheimtipps für Wandertouren oder Hotspots von Einwohnern der Stadt. Auch die Natur lockt rund um Dover. Berühmt ist es etwa für die Kreidefelsen, die einen fantastischen Ausblick über die Küstenlandschaft Südenglands gewähren und zum Verweilen einladen.



Erfreulich ist, dass auf dover.de keine Angebote oder Touren direkt verkauft werden. Im Gegenteil werden, wie etwa in Artikeln über den Brexit im Zusammenhang zum Urlaub in England, informative Hinweise für Touristen aller Art bereitgestellt, ohne dass der Eindruck einer reisserischen Verkaufsseite entsteht.



dover.de bietet damit eine gelungene Online-Plattform für Touristen, die Dover kennenlernen wollen und nicht auf die hilfreichen Tipps verzichten wollen.