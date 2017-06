Schulterfreier kurzer Sattel für empfindliche Pferde

(fair-NEWS)

<a href="/ www.testa-sattelkonzept.de ">Das Sattelkonzept mit ZukunftHierbei handelt es sich um eine rückenschonende völlig neue Sattelentwicklung mit erheblichen Unterschieden zu den herkömmlichen Reitsport-Sätteln, die auf dem Markt angeboten werden.Swemo® (sweeping motion = schwungvolle, fließende Bewegung) heißt das patentierte System. Es ist völlig schultermuskel-frei mit durchlaufenden Vollpolster-Seitenkissen.Das Unternehmensziel von Testa ist die Produktion von besonders schonenden, die Gesundheit fördernden Sätteln für alle Pferderassen, in den dazu erforderlichen Größen. Es werden 12 verschiedene Modelle mit den unterschiedlichen Sattelbaum-Formen und den folgenden besonderen Merkmalen hergestellt:Kürzere Kissen, die für mehr Beweglichkeit im Lendenbereich sorgen.(besonders für alle Rassen mit kurzen Rücken, ab 39 cm Auflagelänge)Sie liegen bei den entsprechenden Pferden, für die das jeweilige Modell gebaut wird, nicht über dem 18. Brustwirbel.Dadurch wird die Lumbo-Sacral-Region sowie der Lendenwirbelbereich entlastet und gleichzeitig mehr Beweglichkeit möglich. Weites Untertreten und eine physiologisch optimale Rückenaufwölbung sind nach kurzer Umstellungsphase erreichbar.Schulterbewegungszonen-freie, weit zurück gestellte Schweißblätter, ,(angelehnt an die Forschungen v. Prof. Studulka Wien) die nicht nur die Schulter frei bewegen lassen, sondern auch die Schultermuskeln "Oberarmstrecker" und "Ellenbogen-Gelenkmuskel" ungehindert kontrahieren lassen. Durch die bei herkömmlichen Sätteln in der Regel entstehende Blockierung und damit verbundene energetische Unterversorgung des Oberarmstreckers ist durch dieses System nicht mehr möglich. Dadurch wird die Trapezmuskel-Atrophie verhindert und bereits eingetretene Atrophie geheilt.Dadurch erreicht man eine kraftvolle, ungehinderte Vorhandaktion und Beweglichkeit , wie sie mit herkömmlichen Schulterkissen nicht erreicht wird.Durchgehende Polsterung der Seitenkissen vom Rückenkissen aus, die den Druck durch das ursprüngliche Schulterkissen auf den seitlich beginnenden, breiten Rückenmuskel sowie die empfindlichen Faszien verhindert. Dies ermöglicht eine lockere, freie und schwungvolle Vorhand- und Seiten-Beweglichkeit. Gerade die für die gesamte Vorhandbeweglichkeit wichtigen Muskeln können sich durch das neue Vollpolster-Seitenkissen frei bewegen.Das Ergebnis der neuen Testa SWEEMO® SättelNach neuesten Forschungen der Veterinärmedizin, hier insbesondere der Physiologie und Osteopathie, ist der Druck auf die Vorhandmuskulatur durch die bisherigen Schulterkissen der meisten Sättel die Ursache für Trapezmuskel-Atrophie.Die Muskelgruppe der Vorhand versorgt die Trapezmuskel mit Energie, diese energetische Verbindung ist eingeschränkt durch den Druck der Schulterkissen, weshalb durch den geringen Energiefluss die Atrophie allmählich beginnt.Durch das zurückgestellte Schulterkissen der TESTA Sweemo-Sättel entsteht dieses Problem nicht mehr, vielmehr regenerieren sich die bereits atrophierten Muskeln wieder.Die glatte Unterseite der Schweißblätter, also das seitliche durchgehende Kissen, sorgt zudem für eine blockadefreie Vorhandbewegung, da die Faszien, die auf dem seitlich beginnenden, breiten Rückenmuskel liegen, nicht mehr unter Quetschdruck kommen.Die Folge sind freier und beweglicher laufende Pferde mit kürzeren Abschnaubphasen und weitere, raumgreifendere Vorhandbewegungen, die lockerer, störungsfreier und aktiver reitbar sind. Besonders die Biegefähigkeit und Seitenbewegungsmöglichkeit wird unterstützt.Durchgehend verstellbare Strupfenführung, so dass der Bauchgurt immer dort platziert weren kann wo er auf Grund der Bauchform (Fütterung und Training) des Pferdes ohnedies hin gleiten würde. Sattelbäume aus Holz-Stahlfeder-System mit einer speziellen Kunststoffbeschichtung und zusätzlichen Elastic-Gurtbändern in der Mitte des Baumes. Stufenlose Kammerweitenverstellung Gen-Tec Verstellsystem bei dem auch der Kissenkanal bis zur Taille weiter gestellt wird.Spezielle Kissenfüllung je nach Modell mit Sattel-Wolle und einer Latexschicht auf der Unterseite.Vertrieb:Testa Sättel werden nur im Direktverkauf über gut geschulte Außendienst-Mitarbeiter (z.B. Reit- und Pferdetrainer mit osteopathischer Schulung, Fortbildung im Aufpolstern) überall in Deutschland und den Nachbarländern direkt am Pferd angepasst, durch eine ausgeklügelte und genaue Vermessung der Rückenaufwölbung, des Kissenwinkels und der Kissenform und ein umfassendes Protokoll dazu und verkauft.



Bildinformation: Testa Sattel schulterfrei