„PFLANZE TRÄUME IN DEINEM SEELENGARTEN“ ist Buch der Woche im Karina-Verlag. Das Werk ist im Apollon Tempel Verlag erschienen und wird vom Karina-Verlag über den Versand in Deutschland ausgeliefert.Die Autorin Karin Biela entführt Sie mit ihren zauberhaften Kurzgeschichten, Märchen und Gedichten in das Reich der Poesie. Wandeln Sie im blühenden Garten der Fantasie und vergessen Sie beim Lesen für eine Weile den Alltag. Mit den entzückenden Illustrationen der Künstlerin Brigitta Blome wird das Werk zur Inspiration und Freude für Jung und Alt. Ein Buch für die Seele, mit magischen Momenten zum Träumen und Innehalten.Das Werk ist im Apollon Tempel Verlag erschienen und wird von uns über unseren Versand in Deutschland ausgeliefert.www.karinaverlag.at/pv/Über den Karina-Verlaghttp://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



