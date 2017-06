After-Work auf der Dachterrasse des Grandhotel Hessischer Hof: Jimmy’s meets Rooftop

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Juni 2017. Der Sommer ist endlich da und lockt gerade an den lauen Sommernächten nach draußen: Grund genug für das Grandhotel Hessischer Hof seine legendäre Bar auf die FINEST Dachterrasse zu holen. Am 5. und 12. Juli sowie am 30. August 2017 mixen die Barkeeper aus Jimmy’s Bar ihre sommerlichen Cocktailkreationen jeweils ab 18 Uhr auf der Rooftop Terrasse des Grandhotels. Mit Blick auf die Frankfurter Skyline genießen Gäste dabei Cocktails, hausgemachte Limonaden, Champagner sowie ausgewählte Weine und Biere in angenehmer Lounge-Atmosphäre. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.Veranstaltungsort ist die FINEST Dachterrasse – seit Sommer 2014 Bestandteil des FINEST Medical | Fitness | Health im Grandhotel Hessischer Hof, bietet sie, der Skyline ganz nah, einen eindrucksvollen Blick auf Frankfurts Südwesten. Bis um 22 Uhr genießen Gäste ihre Drinks hier in der Abendsonne, bevor Jimmy’s Bar dazu einlädt, den Abend in gewohnt klassischem Club Ambiente ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei.



Bildinformation: Global Communication Experts GmbH