„Willkommen in Hessen“ – neue und außergewöhnliche Reiseanlässe bei der RDA Group Travel Expo in Köln entdecken

Wiesbaden/Frankfurt, Juni 2017: Bei der RDA Group Travel Expo in Köln – der Leitmesse für Bus- und Gruppenreisen – präsentiert Hessen am 4. und 5. Juli 2017 seine Highlights für 2018 und teils auch schon die Folgejahre. Die HA Hessen Agentur GmbH, die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main und die Wiesbaden Marketing GmbH sowie zehn weiterer Partner laden Journalisten, Reiseveranstalter und Reisebüros herzlich dazu ein, sich am Gemeinschaftsstand „Hessen | Frankfurt Rhein-Main | Wiesbaden“ (Stand A44 in Halle 9) über neue und außergewöhnliche Angebote in den hessischen Reisezielen zu informieren.++ Am 4. Juli besuchen die Frankfurter Weinkönigin Marilen I. und die Wiesbadener Weinkönigin Sarah I., und am 5. Juli die Frankfurter Apfelweinkönigin Bianca I. den Hessenstand. Am 4. Juli gibt es ferner „Selbstgebackenes von der Grube Messel“ und stündlich ein Quiz rund ums Urpferdchen mit Gewinnmöglichkeiten. Als kleinen Vorgeschmack auf deren interessante Programmbausteine, finden an beiden Tagen Verkostungen von der Kelterei Possmann und der Sektkellerei Henkell statt.++ Neben den bekannten und herausragenden Zielen für Bus- und Gruppenreisen, wie zum Beispiel den einzigartigen Weihnachtsmärkten in den STARKEN STÄDTEN und den acht UNESCO-Weltkultur-, Weltnatur- und Weltdokumentenerben, gibt es in Hessen auch viel Neues und Einzigartiges zu entdecken. So wird unter anderem im Mai 2018 das neue Hotel arcona LIVING Ernst Leitz in Wetzlar eröffnet und 2019 die Leica Erlebniswelt. Auch Interessantes zum Thema „Reisen für Alle – Barrierefreier Tourismus“ haben die Hessen im Gepäck.++ Die neue Broschüre „Frankfurt für Gruppen 2018“ der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main erscheint pünktlich zur RDA Group Travel Expo im neuen Format: Gruppen können nun individuell zwischen verschiedenen Erlebnisbausteinen wählen und somit je nach Interesse mit einem kulturellen, kulinarischen oder urbanen Fokus die Stadt entdecken. Eine Übernachtung ist optional zubuchbar und bereits ab 59,00 Euro pro Person im Doppelzimmer – inkl. einer Stadtführung – erhältlich. Von der Kunstausstellung bis zum Weihnachtsmarkt sind vielfältige Angebote dabei, so dass jeder auf seine Kosten kommt. Frankfurt am Main wartet auch in 2018 bis 2020 wieder mit großartigen Ausstellungen auf, zum Beispiel Rubens (8.2. bis 21.5.2018), Renaissance in Venedig (13.2. bis 26.5.2019) und Van Gogh (30.10.2019 bis 16.02.2020). www.frankfurt-tourismus.de++ Exklusive Weinproben auf Wiesbadens Hausberg – dem Neroberg – und Kulturangebote des „Museum Wiesbaden“ oder Hessischen Staatstheaters sind nur einige Highlights der Wiesbaden Marketing GmbH für Gruppen, die auch online unter www.wiesbaden.de/gruppenangebote zu finden sind. Bei der RDA Group Travel Expo 2017 in Köln lädt die Landeshauptstadt mit der regionalen Sektkellerei Henkell zu einem prickelnden Glas Sekt ein. Außerdem kann der schmackhafte Neroberger Wein zusammen mit der Wiesbadener Weinkönigin Sarah Emmel am 4. Juli verkostet werden. Die Plattform „WI.ReiseNet“ (www.wiesbaden.de/reisenet) unterstützt Expedienten und Reiseveranstalter bei der Planung und Gestaltung einer Gruppenreise nach Wiesbaden. Dort sind nicht nur wichtige Verkaufshilfen wie Broschüren, Text- und Bildmaterial abrufbar, sondern auch Serviceleistungen, beispielsweise für Reisebusse, Produktschulungen und PEP-Angebote.++ Das Weltkulturerbe „Oberes Mittelrheintal“ bietet ein paar Tage Urlaub im eigenen Land bei Loreley- und Burgenfahrt oder mit dem bekannten Ringticket. Besondere Erlebnisse an Bord der Schiffe der Bingen-Rüdesheimer Fähr- und Schifffahrtsgesellschaft, wie zum Beispiel Muttertags-Brunch, Mainzer Sommerlichter, Abendfahrten, Winter- und Weihnachtsrundfahrten sind auch buchbar. Zudem besteht die Möglichkeit für Gruppen ein komplettes Schiff zu chartern. www.bingen-ruedesheimer.de++ Darmstadt Marketing GmbH – Im Rahmen des Jubiläumjahres „450 Jahre Residenzstadt“ sind im Hessischen Landesmuseum und im Kunstforum der TU Darmstadt zum Jahreswechsel Sonderausstellungen zu sehen. Eine davon ist „Der Mainzer Goldschmuck“, die die abenteuerliche Geschichte des wohl prominentesten mittelalterlichen Schmuckensembles darstellt (8.12.2017 bis 11.3.2018 Hessisches Landesmuseum). Ein traditionelles Highlight sind vom 18. bis zum 20.5.2018 die Darmstädter Jugendstiltage auf der Mathildenhöhe. Darüber hinaus wird das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt Merck Darmstadt im Jahr 2018 mit Ausstellungen, Aktionen und Veranstaltungen unter dem Motto „350 Jahre Merck“ bereichern. www.darmstadt-tourismus.de++ Von Hanau, dem Geburtsort von Jacob und Wilhelm Grimm, bis zu den „Bremer Stadtmusikanten“ reiht die Deutsche Märchenstraße Lebensstationen der berühmten Brüder sowie Orte und Landschaften zu einem fabelhaften Reiseweg aneinander. Von den Aschenputtelspielen in Polle über das Dornröschenschloss im Reinhardswald bis zum Rattenfänger-Musical in Hameln oder dem Brüder Grimm-Haus in Steinau präsentieren sich die märchen- und sagenhaften Attraktionen der beliebten Ferienroute in ihrer Vielfalt. Für Gruppen und Veranstalter bietet die Deutsche Märchenstraße in Zusammenarbeit mit der Kassel Marketing GmbH verschiedene Mehrtagesprogramme und individuelle Beratung an. www.deutsche-maerchenstrasse.de++ Der Flughafen Frankfurt – ein Ausflugsziel der Superlative. Bei einer spannenden Flughafen-Rundfahrt oder auf der Besucherterrasse am Terminal 2 erhält der Besucher faszinierende Eindrücke und viele Informationen rund um den Flughafen. In Verbindung mit einer stattgefundenen Flughafen-Rundfahrt für Gruppen gibt es eine Stunde freies Parken auf dem Busparkplatz P36. Als RDA-Special bietet die Fraport AG allen Standbesuchern 20 Prozent Messerabatt auf alle Gruppentouren (ohne Bewirtung), die bis Ende Oktober 2017 dann gebucht werden (egal für welchen Zeitraum) sowie zwei Stunden freies Parken der Busse. www.besucherservice.frankfurt-airport.com++ Mitten im Herzen von Deutschland gelegen, zieht die Barock- und Kongressstadt Fulda mit ihren Sehenswürdigkeiten und dem vielfältigen kulturellen Angebot jedes Jahr viele Gäste an. Am besten lernen Gäste Fulda im Rahmen einer Stadtführung kennen. Individuelle Gruppenführungen, selbstverständlich auch in vielen Fremdsprachen, können im Tourismus und Kongressmanagement Fulda gebucht werden. Das Angebot der klassischen Führungen wird durch Kostümführungen mit ausgebildeten Schauspielern, kulinarischen Entdeckungsrundgängen und vielen interaktiven Angeboten ergänzt. Zudem gibt es für Kinder regelmäßig Erzählrundgänge. Als besonderes Highlight im Musical Sommer Fulda 2018 (15.6. bis 2.9.) kehren die großen Bühnen-Bestseller zurück ins Schlosstheater: „Die Päpstin – Das Musical“ nach dem Weltbestseller von Donna W. Cross, „Der Medicus – Das Musical“ als Bühnenadaption des Erfolgsromans von Noah Gordon und „Die Schatzinsel – Das Musical“ unter Schirmherrschaft von José Carreras. Gruppenreiseveranstalter können sich bereits die besten Karten reservieren, inklusive der dazu passenden speziellen Stadtführung. www.tourismus-fulda.de++ Mehr erleben in der Gruppe – Busreisen in die Heimat der Brüder Grimm. Eine märchenhafte Naturkulisse aus tiefen Wäldern und malerischen Wiesen und Auen, drei UNESCO Welterbestätten, malerischen Fachwerkstädten und einem vielfältigen Freizeitangebot: Die GrimmHeimat NordHessen ist ein ideales Reiseziel für Gruppen – nicht zuletzt wegen ihrer zentralen Lage im Herzen Deutschlands. Zur RDA präsentiert sich die GrimmHeimat NordHessen mit dem neuen Gruppenkatalog für das Jahr 2018, in dem beispielsweise angeboten werden: die Bad Hersfelder Festspiele, die Kirschblüte im Werratal und die einzigartigen Wasserspiele im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe sowie die Ausstellung „Landgraf Carl in Hessen und Europa“ (vom 16.3. bis 1.7.2018 in Kassel). www.grimmheimat.de/gruppen++ Rüdesheim und Assmannshausen am Rhein – „alles ASBACH oder was…?“ Mit dem Slogan setzt die Rüdesheim Tourist AG die zwei Städte gekonnt in Szene, da die zwei Städte am Rhein viel mehr als die Klassiker Drosselgasse, Weinproben und Rheinschifffahrt bieten: Die Kräuterwirte in Assmannshausen servieren ein Highlight regionaler Küche und zaubern aus den in den Weinbergen wachsenden Kräutern schmackhafte Gerichte, die hervorragend mit dem bekannten Spätburgunder harmonieren. Die Rundtouren „Ringticket“ und „Romantiktour“ kombinieren eine kurzweilige Fahrt mit Seilbahn und Sessellift, verbunden durch einen bequemen Spaziergang vom Niederwalddenkmal durch den romantischen Landschaftspark, mit einer 45-minütigen Schifffahrt (bei der „Romantiktour“ mit einer Burgbesichtigung).www.ruedesheim.de++ Weltweit einzigartig komplett erhaltene Fossilien in außergewöhnlicher Schönheit können im Welterbe Grube Messel bestaunt werden. Ein tiefer Maarkratersee archivierte diese Wiege der Säugetiere und Lebewesen aus jener Zeit, wie beispielsweise das Fossil des Urpferds. Dieses Klima- und Zeitarchiv steht seit 1995 unter dem Schutz der UNESCO. Besondere Aktionen wie „Friedenbotschaften aus der Grube Messel in die Welt“, Sonderausstellungen oder „Geo-Backen“ runden das vielfältige Angebot ab. Ob in der Gruppe oder individuell – erleben Sie das besondere Flair von Ewigkeit! www.grube-messel.deFachbesucher, die zwischen dem 4. und 5. Juli 2017 am Gemeinschaftsstand „Hessen | Frankfurt Rhein-Main | Wiesbaden“ in Halle 9 / Stand A44 vorbeischauen, sind auch herzlich zu einer Stärkung bei Frankfurter Würstchen, Ebbelwei und Sekt eingeladen. Gutscheine hierfür und die Ansprechpartner, die bei der RDA Group Travel Expo zur Verfügung stehen, finden Interessierte unter www.hessen-tourismus.de/partnernet/rda.Die Partner des hessischen Gemeinschaftsstandes sind:• HA Hessen Agentur GmbH• Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main• Wiesbaden Marketing GmbH• Bingen-Rüdesheimer Fähr- und Schifffahrtsgesellschaft eG• Darmstadt Marketing GmbH• Deutsche Märchenstraße e.V.• Fraport AG• Fulda – Tourismus und Kongressmanagement• GrimmHeimat NordHessen• Henkell & Co. Sektkellerei KG• Kelterei Possmann GmbH & Co. KG• Rüdesheim Tourist AG• Welterbe Grube Messel GmbH



Bildinformation: „Willkommen in Hessen“ – neue und außergewöhnliche Reiseanlässe bei der RDA Group Travel Expo in Köln entdecken