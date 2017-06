Innovations-Pioniere denken digitale Zukunft quer

(fair-NEWS)

Bereits zum 8. Mal lädt der Querdenker-Club am 23. und 24. November 2017 nach München zum führenden Zukunftsgipfel der Innovations-Pioniere ein, diesmal unter dem Leitthema "digital. radikal. genial. – Mit disruptiven Innovationen und Creative Leadership Regeln brechen, Potentiale entfalten, Märkte erobern!".Mehr als 400 Geschäftsführer, Vorstände und Top-Entscheider treffen auch dieses Jahr wieder in einer explosiven und spannenden Mischung aufeinander, um gemeinsam originelle Ideen und spektakuläre Denkansätze zu generieren. Über 60 hochkarätige Keynote-Speaker und Impulsgeber gewähren Einblicke in ihre Ideen- und Erfahrungswelten mit den Herausforderungen der modernen, digitalen Welt, u.a.- Nicola Baumann – Eurofighter Pilotin & angehende Astronautin- Abt Dr. Johannes Eckert - Leiter der Benediktinerabtei St.Bonifaz & Priorat Kloster Andechs- Henrik Hahn - CDO Evonik AG & CEO Evonik Digital GmbH- Martina Koederitz - Vorsitzende der Geschäftsführung IBM Deutschland- Mario Ohoven - Präsident des BVMWImpuls- und Arbeitskreise beschäftigen sich u.a. mit den Themen BIG DATA, Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality, Cyber Security, Internet der Dinge und Digitale Transformation.Der zweite Kongresstag bietet den Teilnehmern außerdem exklusive Innovation-Journeys zu den Innovationsschmieden weltbekannter Firmen wie IBM Deutschland, NTT Data, DLR, General Electric, BMW & makerspace, Neutronen-Forschungsreaktor und vielen mehr.Bei einer Anmeldung bis zum 30.06.2017 gibt es eine Frühbucher-Prämie von 400 Euro sowie einen Platz als Pilot im Cockpit einer A320 in einem Airbus-Flugsimulator. Die Anmeldung erfolgt ohne Risiko mit kostenloser Rücktrittsgarantie, jedoch ist die Anzahl der Teilnehmer an den Innovation-Journeys auf jeweils 40 Teilnehmer begrenzt. Informationen zum Programm und Anmeldungen mit dem Code "A320" unter www.querdenker.de



Bildinformation: Querdenker-Kongress 2016 mit Annette Blumenschein, Sven-Oliver Pink, Matthias Laux und Jeremy Tai Abbett