Nicht verpassen! Diese Woche startet die Comic Con Germany in Stuttgart.

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Diese Woche startet die Comic Con Germany Und uns alle verbindet eins: der Spaß an Film, Comics und TVEin unvergessliches Wochenende zwischen Hollywoodstars, Cosplayern aus fernen Welten und talentierten Comiczeichnern hält die Comic Con Germany am 1. und 2. Juli 2017, in der Messe Stuttgart, für ihre Gäste bereit.Geboten wird ein vollgepacktes Programm mit Autogramm- und Fotosession Area, Q&A, Comic Zone und Cosplayern inmitten eines bunten Treibens Gleichgesinnter. So können wir mit VALERIAN – DIE STADT DER TAUSEND PLANETEN ein echtes Highlight ankündigen! Am Samstag um 11.00 Uhr wird Virginie Besson-Silla exklusiv einige Szenen aus dem neuen Film Ihres Ehemannes Luc Besson auf der Bühne in der Halle 3 zeigen und danach für ein Frage und Antwort Panel anwesend sein .Und was macht die Comic Con Germany so besonders? Wir legen großen Wert auf Comiczeichner und Cosplayer, denen wir ganz eigene Bereiche auf der Convention widmen. Aufstrebende Künstler haben bei uns die Möglichkeit ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren.Geeks und ihre Familien sind bei uns herzlich willkommen. An unseren Fotopoints können Groß und Klein ihren Traum leben. Zum Staunen lädt unsere Star Wars Erlebniswelt und die Lego Modelausstellung ein. Und am Ende des Tages lässt auch das riesige Angebot an nationalen und internationalen Händlern keine Wünsche mehr offen.Die Comic Con Germany vereint Comic-Artists, Hollywoodschauspieler und Schöpfer aus allen Bereichen der Popkultur mit ihren Fans. Und dabei bietet sie allen Interessierten eine Bühne zum regen Austausch. Dabei sein lohnt sich!Pressebilder der Comic Con Germany 2016 sind auf unserer offiziellen Webseite www.comiccon.de/presse sowie unter www.messestuttgart.de/journalisten/pressematerialien/comic-con-germany finden.PRESSE-KONTAKT:Marchsreiter CommunicationsJanina Wintermayr, Claas Wolter, Dominik GranerTel.: +49 89 519 199 42E-Mail: comiccon@marchsreiter.comÜber Comic Con Germany<a href="www.mynewsdesk.com/de/fedcon-gmbh/pressreleases/nicht-verpassen-diese-woche-startet-die-comic-con-germany-in-stuttgart-2034556">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/fedcon-gmbh">FedCon GmbH</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/28q6kx" title="http://shortpr.com/28q6kx">http://shortpr.com/28q6kx</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/kultur/nicht-verpassen-diese-woche-startet-die-comic-con-germany-in-stuttgart-33203" title="www.themenportal.de/kultur/nicht-verpassen-diese-woche-startet-die-comic-con-germany-in-stuttgart-33203">www.themenportal.de/kultur/nicht-verpassen-diese-woche-startet-die-comic-con-germany-in-stuttgart-33203</a>



Bildinformation: Nicht verpassen! Diese Woche startet die Comic Con Germany in Stuttgart.