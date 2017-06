Pressemitteilung von School of International Business and Entrepreneurship (SIBE)

SIBE-Lesetipp zur aktuellen Publikation von Dr. Stefanie Kisgen

(fair-NEWS) Spätestens seit der Finanzkrise wird auch die Ausbildung von Führungskräften kritisch hinterfragt. SIBE-Autorin Dr. Stefanie Kisgen geht in ihrer aktuellen Neuerscheinung "The Future of Business Leadership Education in Tertiary Education for Graduates" den Fragen nach, was Business Leadership bedeutet, wie eine ganzheitliche Business Leadership Education für Nachwuchsführungskräfte in der tertiären Bildung ausgestaltet sein sollte und entwickelt auf Basis einer international durchgeführten Delphi-Studie vier Szenarien für die Zukunft der Business Leadership Education für Jungakademiker in der tertiären Bildung für das Jahr 2030.



Die Dissertation erscheint in der Wissenschaftsreihe der <a href="www.steinbeis-sibe.de/">Steinbeis School of International Business and Entrepreneurship (SIBE)</a> und ist im <a href="www.steinbeis-edition.de/index.php?stoken=3F6ABF6D&lang=0&cl=search&searchparam=The+Future+of+Business+Leadership+Education+in+Tertiary+Education+for+Graduates+">STE-Shop</a> zu beziehen (print und non-print).

Die SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (SIBE) ist die internationale Business & Law School der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) mit Sitz in Herrenberg und wird geleitet von Prof. Dr. Dr. h. c. Werner G. Faix und Dr. Stefanie Kisgen.



Mit Master-Studienprogrammen seit 1994, derzeit über 700 Studierenden, über 3.700 erfolgreichen Absolventen und über 350 Partner-Unternehmen ist die SIBE Ihr kompetenter Partner für Business Leadership Education und damit für Innovation, Wachstum und Globalisierung.

«The Future of Business Leadership Education in Tertiary Education for Graduates»

