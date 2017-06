Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-490.bt

(fair-NEWS)

Der Garten wird automatisch bewässert: Die Gartenpflanzen erstrahlen immer frisch, auch an heißen Tagen und während der Urlaubszeit.Sie bestimmen Dauer, Zyklus und Zeitpunkt: Legen Sie einfach genau fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden: nur während der Abwesenheit oder den ganzen Sommer.Die Einstellung des <a href="www.pearl.de/nc-3506-gartenwerkzeug-garten-bewaesserung.shtml">Bewässerungscomputer</a> von <a href="www.pearl.de/ar-2-60.shtml">Royal Gardineer</a> erfolgt bequem aus dem Sessel: Über Bluetooth und App lässt sich die Bewässerung mit dem Smartphone und Tablet-PC steuern.Mit einem Blick alle Daten checken oder diese schnell anpassen. So braucht man zum Blumengießen nicht einmal aufzustehen.-Bluetooth-Bewässerungscomputer: steuert die Bewässerung der Pflanzen-Ideal während der Urlaubszeit und an heißen Tagen-Verbindung über Bluetooth 4.0-Fernsteuerbar per kostenloser App für Android ab 4.3 und iOS ab 8.0 (erhältlich bei Google Play und im App Store)-Bequemer Zugriff auf Steuerung und alle Daten: Reichweite 10 m-Wählbare Einstellungen: Dauer, Zyklus, Startzeit, Bewässerungs-Pause bei Nässe-Bewässerungs-Dauer: 0 - 360 Minuten-Zyklus: frei wählbare Kalender- und Wochentage bis unendlich einstellbar (max. 15 Tage Bewässerungspause)-Startzeit: 2 Zeit-Einstellungen möglich, z.B. für 2x täglich-Bewässerungs-Pause bei Nässe: bis zu 7 Tage-Programmwahl: automatisch, manuell, AUS-8 Sprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch-Wetterfest: IP66-Passt an alle handelsüblichen Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde (mit Siebeinsatz)-Mit Batteriestand-Anzeige: LED blinkt bei niedrigem Ladestand-Herausnehmbares Batteriefach-Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon 1,5 V (bitte dazu bestellen)-Maße: 16 x 11 x 5,5 cm, Gewicht: 322 g-Bewässerungscomputer inklusive deutscher AnleitungPreis: 49,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 119,90 EURBestell-Nr. NX-5759-625Produktlink: <a href="www.pearl.de/a-NX5759-3506.shtml">www.pearl.de/a-NX5759-3506.shtml </a>



Bildinformation: Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-490.bt, www.pearl.de