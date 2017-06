Zahnräder & Getriebeteile von der Bickel GmbH

(fair-NEWS)

Die "Bickel GmbH" ist ein mittelständiges Unternehmen, das sich auf die Produktion von Zahnrädern, Getriebeteilen und kompletten <a title="Zur Homepage von Bickel" href="www.bickelgmbh.com/">Getriebesätzen für den Maschinenbau</a> und den Anlagenbau spezialisiert hat. Angeboten werden verschiedenste Arbeiten, vom Lohnverzahnen bis hin zur Komplettfertigung. Es werden zum Beispiel hochwertige Verzahnungsteile nach individuellen Kundenwünschen hergestellt.Die Verzahnungstechnik steht seit jeher im Mittelpunkt der Tätigkeit des Fachbetriebs, wodurch die Mitarbeiter auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. In dem Familienunternehmen wird großer Wert darauf gelegt, so viele Arbeitsschritte des Herstellungsprozesses wie möglich, in den eigenen Fertigungsstätten zu realisieren. Auf diese Weise kann die gleichbleibend hohe Qualität der Zahnräder, Getriebeteile und Getriebesätze langfristig gewährleistet werden.Die gut ausgebildeten Fachkräfte der "Bickel GmbH" beherrschen die <a title="Zu den Bearbeitungsverfahren" href="www.bickelgmbh.com/fertigung/">unterschiedlichsten Fertigungsverfahren</a>. Je nach eingesetzter Fertigungstechnik, variieren die maximal möglichen Maße der Werkstücke. Beim Drehen können in dem Metallbearbeitungsbetrieb beispielsweise Produkte mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 Metern und einer Länge von bis zu 2 Metern bearbeitet werden. Maschinelles Schleifen ist bei Werkstücken mit einer Länge von bis zu 3 Metern möglich. Zudem steht ein Bearbeitungszentrum zur Verfügung, in dem Zahnräder und Getriebeteile, mit einer Größe von bis zu 1,4 mal 0,65 Metern, gefräst und auch mit Bohrungen versehen werden können. Weitere Fertigungsschritte, die im Rahmen des Produktionsprozesses zur Anwendung kommen, sind beispielsweise Einsatzhärten und Verzahnen.Bei Fragen, zu den unterschiedlichen Artikeln und den möglichen Bearbeitungsmethoden, stehen die Fachkräfte der "<a title="Zur Firmengeschichte von Bickel" href="www.bickelgmbh.com/firmenvorstellung/">Bickel GmbH</a>" gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.



Bildinformation: Zahnräder von Bickel (Bildquelle: Creative Commons CC0)