PiezoBalance® für ein ausgeglichenes Energiesystem

Dr. Sabine Barth-Höfner, Tierheilpraktikerin und Erfinderin der PiezoBalance®-Kristalldecken, stellt in ihrem Vortrag auf den 19. Tierheilpraktiker-Tagen der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände vom 7. bis 9. Juli 2017 in Hohenroda das Energiesystem des Pferdes vor. Themenschwerpunkt des Kongresses der alternativen Tiermedizin für Therapeuten verschiedener Fachrichtungen wie Tierheilpraktiker, Tierärzte und Tierphysiotherapeuten ist das Immunsystem. "Ein gesundes Energiesystem ist die Grundvoraussetzung für die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Lebewesen", erläutert Dr. Sabine Barth-Höfner. "Ich werde darstellen, wie das Energiesystem funktioniert, das mit dem normalen, untrainierten Auge nicht sichtbar ist." In ihrem Vortrag wird sie die Verbindung von festem und feinstofflichem Körper aufzeigen und die Zusammenhänge erklären, die den Heilungsprozess auf subtile Weise beeinflussen oder sogar die Ursache von Krankheiten sein können. "Bei vielen Tieren, die als austherapiert gelten, kann dieses Wissen der Schlüssel sein, damit sich Gesundheit und Lebensfreude wieder einstellen", ergänzt die Energiespezialistin.Energie ausgleichen mit KristallenAls promovierte Mineralogin hat sich Sabine Barth-Höfner eingehend mit der Wirkung der Kristalle auf das Energiesystem beschäftigt und speziell den piezoelektrischen Effekt untersucht: Durch Druck auf einen piezoelektrischen Kristall unterliegt der Kristall mechanischem Stress und das Kristallgitter verzerrt sich. Eine elektrische Polarisation entsteht. Beim reziproken piezoelektrischen Effekt kommt der Kristall in ein elektrisches Feld, wobei er eine Deformation erfährt, zum Schwingen anfängt und Frequenzen aussenden kann. Dieser Effekt kommt bei den PiezoBalance-Kristalldecken zum Tragen. Die Kristalldecken unterstützen die Regulierung des Energiesystems und fördern damit Wohlbefinden und Selbstheilung für mehr Gesundheit, Kraft und Lebensfreude.



Bildinformation: Innovative PiezoBalance®-Kristalldecken für Gesundheit, Kraft und Lebensfreude