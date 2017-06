Pack4Food24.de - Der B2B Onlineshop für Gastro & Gewerbe

(fair-NEWS)

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Serviceunternehmen rund um täglichen Bedarf an praktischen Serviceverpackungen, innovativen Tischprodukten, lebensmittelnahen Einweglösungen für Produktion und Verkauf, sowie professionellen Reinigungs- und Hygieneprodukten in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Über das Service- und Logistikzentrum in Ronneburg bei Gera in Thüringen, aber auch über leistungsfähige logistische Partner in Deutschland und Europa versorgt die Pro DP Verpackungen Restaurants, Foodtrucks, Lieferdienste, aber auch Kantinen, Hotels und Einzelhändler in der ganzen Welt.Um seinen Kunden immer die optimalen und aktuellsten Informationen zum extrem breiten Portfolio an Produkten und Leistungen bieten zu können, hat <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">der Verpackungsspezialist aus Ronneburg in Thüringen</a> das Onlineportal Pack4Food24.de geschaffen. Hier finden die Kunden nicht nur eine gut sortierte und sinnvoll recherchierbare Sortimentsübersicht, die Produkte können auch direkt und rund um die Uhr online bestellt werden. Eine durchdachte Mengenrabattstaffel unterstützt dabei die Kundenausrichtung der Pro DP Verpackungen auf gastronomische und gewerbliche Großverbraucher.Neben der Shopfunktion bietet das Portal Pack4Food24.de auch zahlreiche Kontaktmöglichkeiten zur Pro DP Verpackungen, sowie aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen vom Markt der lebensmittelnahen Verpackungen und Einweglösungen. Auf Grund modernster und angepaßter Bedienung auf Desktop Computern, Tablet PCs und Smartphones ist Pack4Food24.de der optimale Partner an der Seite seiner Kunden im Unternehmensalltag.Mit dem <a href="www.pack4food24.de">Onlineshop für praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr, innovative Tischprodukte, sowie professionelle Reinigungs- und Hygienelösungen</a> ist es der Pro DP Verpackungen gelungen, die Vorteile des Onlinehandels mit den Möglichkeiten eines stationären Großhandels zu verbinden.



