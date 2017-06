Aktive Partnerschaft zwischen Namics und Searchmetrics bringt Gewinn für beide Seiten

(fair-NEWS)

Berlin, 26. Juni 2017 – Searchmetrics freut sich über den Neuzugang Namics im Searchmetrics Partnerprogramm. Namics gehört zu den führenden Fullservice-Digitalagenturen in Deutschland und arbeitet bereits seit 2014 mit der Search- und Content-Marketing-Plattform von Searchmetrics.Im Rahmen der Partnerschaft sollen nun die im Partnerprogramm festgelegten Ziele erreicht werden:- Fortlaufende Optimierung der Agentur-Services durch bestmögliche Qualifizierung und Zertifizierung unter exklusiven Konditionen in der Searchmetrics Academy- Austausch mit Experten über Best-Practice-Methoden im Partnernetzwerk- Ausbau existierender Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung über gemeinsame Marketing-AktivitätenNamics wurde 1995 in der Schweiz gegründet und bietet Leistungen in den Bereichen E-Commerce, Websites & Portals, Digitale Kommunikation, Mobile Business Apps, Customer Relationship Management und Managed Services im deutschsprachigen Raum. „Unser Anspruch ist es stets, Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten und Exzellenz zu erreichen ‒ auch im SEO. Da Searchmetrics die führende Software im Bereich SEO bietet, war eine Partnerschaft für uns die logische Konsequenz. Nun sind wir in der Lage noch bessere Analysen und Insights zu generieren, was einen positiven Effekt auf unseren Geschäftserfolg hat,“ sagt Holger Neckenbürger, Senior Principal Consultant bei Namics.Durch die Absolvierung verschiedener Zertifizierungen verfügt der neue Agenturpartner Namics nun über grundlegende Fähigkeiten in der Arbeit mit den Funktionen der Searchmetrics Suite, weiterführende Kenntnisse in der strategischen Betreuung von Kunden im Projektbereich der Software sowie Pitching Skills, um mit Hilfe von Searchmetrics fundierter auf potenzielle Kunden zuzugehen.Je nach Stand des Kundenprojekts setzt Namics verschiedene Funktionen der Searchmetrics Suite ein. Zu Beginn ist besonders die Searchmetrics Research Cloud hilfreich, um sich ein umfassenden Gesamteindruck über bspw. SEO Visibility, Rankings oder Wettbewerber einer Domain zu verschaffen. Mit den validen und detaillierten Daten kann die Agentur ihre Kunden passgenau beraten. Sobald Ziele mit dem Kunden definiert wurden, bildet der Projekt-Bereich der Searchmetrics Suite für die Agentur die perfekte Grundlage, Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und den Erfolg der angewandten Maßnahmen zu messen.Da sich neben den technischen Faktoren, Content als ein immer wichtigerer Aspekt etabliert hat, greift Namics auch hierfür auf eine Lösung von Searchmetrics zurück: die Searchmetrics Content Experience. „Searchmetrics hat den Wandel frühzeitig erkannt und bietet eine Software-Lösung, mit welcher wir identifizieren können, welcher Content wirklich gefragt ist,“ so Holger Neckenbürger.„Mit Namics begrüßen wir eine weitere führende Agentur in unserem Partnerprogramm und freuen uns sehr auf ihr Knowhow und die aktive Kooperation von der wir beide profitieren werden,“ sagt Dagny Koch, VP Partner Development bei Searchmetrics.Weitere Informationen zum Searchmetrics Partnerprogramm:



Bildinformation: Aktive Partnerschaft zwischen Namics und Searchmetrics bringt Gewinn für beide Seiten