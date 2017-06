CONTENTSERV erhält TOP 100 Auszeichnung

(fair-NEWS)

Contentserv, technologieführender Hersteller von Product Information Management und Multichannel Marketing Lösungen, erreicht bei erster Teilnahme die Top 10 des diesjährigen TOP 100 Wettbewerbs.Rohrbach/Ilm 26.06.2017: Der Softwarehersteller einer hochentwickelten Product Information Management Lösung aus Rohrbach wird von Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke und compamedia mit dem zum 24. Mal vergebenen TOP 100 Siegel ausgezeichnet. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte Contentserv insbesondere in der Kategorie "Außenorientierung / Open Innovation" und mit seinem Innovationserfolg.Michael Kugler nimmt den Preis in Essen entgegenMichael Kugler, Geschäftsführer der Contentserv GmbH, freute sich über den begehrten Preis: "Ich freue mich im Namen von allen Contentserv Mitarbeitern, diesen Preis entgegen nehmen zu dürfen. Innovation wird bei Contentserv wirklich gelebt. Das Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und wächst und so steht man als Mitarbeiter kontinuierlich vor neuen spannenden Herausforderungen und kann aktiv zur Unternehmensentwicklung beitragen."Contentserv unter den Top 10 der TOP 100Contentserv erreichte bereits bei der ersten Teilnahme an dem TOP100 Wettbewerb eine hervorragende Platzierung und landete unter den Top 10 in seiner Größenkategorie.Der zunehmende Trend zur Digitalisierung spielt der Contentserv GmbH in die Karten. Der Top-Innovator bietet eine Softwarelösung an, die Marketingprozesse automatisiert und standardisiert und Informationen wie beispielsweise Stammdaten, Videos, Produktinformationen oder Bilder zentral managt und in alle Ausgabekanäle ausspielt - national wie international. Das TOP 100-Unternehmen aus Rohrbach ist Teil der 1999 gegründeten Contentserv AG und beschäftigt 70 Mitarbeiter an vier deutschen Standorten und mehr als 200 Mitarbeiter weltweit. Michael Kugler, Geschäftsführer der Contentserv GmbH, möchte seine Kunden in ein neues Zeitalter begleiten. "Insbesondere Branchen wie Versicherungen und Banken haben im digitalen Marketing noch großen Nachholbedarf. Dort sehen wir große Chancen für weiteres Unternehmenswachstum", erklärt er. Dabei wächst der Mittelständler schon jetzt deutlich schneller als die Konkurrenz und erzielt 80 Prozent des Umsatzes mit Marktneuheiten und innovativen Verbesserungen.Über Top 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 bei Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und Gastforscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und gehört international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Als Medienpartner begleitet das manager magazin den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter <a href="https://www.top100.de/"> www.top100.de</a>



Bildinformation: CONTENTSERV erhält TOP 100 Auszeichnung