KEINE CHANCE FÜR DAS SOMMERLOCH: DIE BRANDNEUE DAKINE RUCKSACK- UND REISE KOLLEKTION IST IN DIESEM JAHR FRÜHZEITIG VERFÜGBAR

Ottobrunn, 26.06.2017 – Mit ihrer neuen Kollektion gelingt der hawaiianischen Kultmarke Dakine einmal mehr die perfekte Balance aus Funktionalität, modernem Look und sportlichem Image. Erste Farbhighlights bietet bereits der Blick auf die beliebten Reisekoffer-Modelle der Brand.Der Dakine Split Roller Trolley soll in seinen verschiedenen Ausführungen und Größen von 75 bis 110 Litern auch dieses Jahr zum absoluten Verkaufsschlager werden. Passend zum Sommer erstrahlt das Modell für die neue Kollektion in kräftigen Mustern und bunten Prints. Als schlichter Kontrast dazu liegen bei Dakine aktuell jedoch auch schlichte Bordeaux-, Marineblau- und Grautöne im Trend.Für das neue Schuljahr hält die frisch eingetroffene Kollektion bereits jetzt einige Hingucker und Highlights parat. Die geräumigen Schulrucksack-Klassiker des US-Herstellers - Dakine Campus, Dakine Mission und Dakine 365 Pack - haben sich seit Jahren fest in den deutschen Klassenzimmern etabliert und sind dank ihres bequemen Tragekomforts bei Schülerinnen und Schülern aller Altersklassen beliebt. Mit der Dakine Mini Kollektion bringt der Sporthersteller nun eine preisgünstige Alternativen zu den genannten Dakine Topseller Modellen auf den Markt. Bereits ab 34,95€ werden die kleinen Ausführungen Campus Mini (18L), Mission Mini (18L) und 365 Pack Mini (12L) im Dakine Shop angeboten.Auch einem weiteren bewährten Rucksack-Modell widmeten die Dakine Produktdesigner in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit: Dem Dakine Wonder Pack. Neben dem altbewährten 15 Liter Allround-Rucksack mit der charakteristischen Kordelspinne umfasst die Dakine Wonder-Kollektion nun erstmalig auch eine geräumige 22 L Variante, sowie eine Sports Edition mit schmalem Schnitt und atmungsaktiver Rückseite.Ein lässiger Retro Begleiter für die Oberstufe und Uni entstand in Design-Kooperationen mit dem französischen Skateboard Künstler Lucas Beaufort. Der Dakine Park 32L Rucksack im Block-Color Design der Rambler Kollektion bietet Platz für einen 15 Zoll Laptop, einen großen DIN A4 Ordner, sowie zahlreiche Bücher und Unterlagen.Das Schulzubehör-Sortiment wird zum Kollektionsstart um das übersichtliche Dakine School Case XL Federmäppchen ergänzt. Alle Dakine Tornister und Mäppchen sind im Online Shop exklusiv als farblich abgestimmte Schulsets inklusive Dakine Notizblock und Reflektor zum günstigen Kombi-Preis erhältlich.Mehr Information zur neuen Dakine Rucksack- und Reisekollektion auch unter: https://www.dakine-shop.de/New/



Bildinformation: Die brandneue Dakine Rucksack- und Reise-Kollektion ist ab sofort im Online-Shop erhältlich!